Elicopterele americane au aterizat la Spitalul Judeţean

Ieri

Elicopterele americane au aterizat la Spitalul Județean

Americanii sunt precauți. Vor să se convingă că, în cazul în care vor avea nevoie de îngrijiri medicale, totul va decurge bine. Ieri, elicopterele americane de la Mihail Kogălniceanu au aterizat de trei ori pe heliportul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Scopul acestor simulări este ca piloții să deprindă manevrele ce trebuie efectuate în cazul în care un soldat român sau american se rănește în timpul exercițiului Proof of Principle, organizat de Joint Task Force-East ( JTF-E), la care participă 600 de soldați. Conducerea Spitalului Județean a luat mai multe măsuri pentru ca aterizarea și decolarea elicopterelor să se desfășoare în condiții optime. Dr. Ioan Tiberiu Tofolean, managerul unității medicale, a explicat: „Sunt elicoptere foarte mari, foarte puternice, vorbim de 15 tone și chiar peste, care necesită condiții speciale. Noi am încercuit heliportul cu balize cu apă, l-am curățat de toate obiectele care ar fi putut îngreuna aterizarea", a precizat Tofolean. Americanii ne-au declarat că, în momentul de față, heliportul este funcționabil și că speră să nu se confrunte cu probleme. Starea în care se află în prezent pista de aterizare nu este deloc mulțumitoare, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Pentru a avea un heliport care să respecte toate stan-dardele, este nevoie de peste 200.000 RON, bani pe care condu-cerea Spitalului Județean speră să îi obțină de la Consiliul Județean.