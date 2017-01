Elevii şi studenţii care primesc pensii de urmaş sunt aşteptaţi cu adeverinţe şcolare

Elevii și studenții care primesc pensii de urmaș sunt așteptați cu adeverințe școlare

Beneficiarii pensiilor de urmaș sunt obligați, ca la începutul fiecărui an de studii, să depună adeverință de școlarizare la casa de pensii din localitatea de domiciliu, în caz contrar, drepturile de plată urmând să le fie sistate. Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Constanța, Carmen Răducu, a declarat că adeverința trebuie însoțită de cuponul de pensie. Ea a mai precizat că aceste documente trebuie depuse timp de două săptămâni de la data de 15 septembrie pentru cei care urmează o unitate de învățământ preuniversitară și 1 octombrie pentru cei înscriși în sistemul universitar. De asemenea, studenții trebuie să depună, în plus, o declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri mai mari de o pătrime din salariul mediu pe economie.