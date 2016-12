Elevii, provocaţi să facă curăţenie pe malurile Dunării

"Let’s Do It, Danube!"

Elevii, provocați să facă curățenie pe malurile Dunării

Elevii din județele dunărene sunt provocați să participe la o nouă ediție a campaniei de curățenie „Let’s Do It, Danube!”, marele premiu oferit de organizatori fiind un laborator de informatică. Școlarii trebuie doar să se implice și să demonstreze că știu cum să aibă un comportament responsabil față de mediu. Competiția va culmina cu o acți-une de curățare a malurilor Dunării, pe 25 iunie 2016, în apropierea zilei internaționale a fluviului.Competiția „Let’s Do It, Danube!” se va desfășura în perioada 5 februarie - 25 iunie. Școlile pot solicita înscrierea în proiect la adresa danube@ letsdoitromania.ro până la data de 2 fe-bruarie 2016. Înscrierea în concurs se realizează printr-un formular standard pe care îl va primi fiecare unitate de învățământ.Elevii din clasele primare pot participa la ateliere de reciclare creativă, dar șila concursul de colectare selectivă organizat la nivel de școală. Elevii de gimnaziu și de liceu vor participa la sesiuni de educație ecologică, dar și la proiectul „O comunitate sustenabilă”, unde vor propune soluții pentru rezolvarea problemelor de mediu din comunitate.Premiul întâi constă într-un laborator nou de informatică cu 25 până la 30 de computere și mobilierul adecvat. Premiile al doilea, al treilea și cele trei premii speciale vor consta în echipamente electronice, în funcție de necesitățile instituțiilor de învățământ câștigătoare (laptop-uri, proiectoare, table interactive, multifuncționale etc.). Cele mai implicate cadre didactice vor fi, de asemenea, premiate.„Let’s Do It, Danube!” este organizat de echipa „Let’s Do It, Romania!” și va avea loc în toate județele dunărene (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța). Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.