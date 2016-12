Elevii, profesorii şi părinţii cer decontarea integrală a navetei şcolarilor

1

Decontarea doar ?

Trecerea clasei IX - a de la liceu la gimnaziu . Examen de admitere la intrarea in liceu . Reconfigurarea scolilor profesionale in functie de cerere . Desfiintarea liceelor si colegiilor neperformante , gen Mihail Kogalniceanu , IMUM Medgidia , Dobromir , Cumpana etc. Burse de studiu pentru elevii saraci . Cazare si masa gratuite . Uniforme si rechizite gratuite . Si s-ar putea continua cu aceste masuri privind reducerea abandonului scolar . Dar , bre , fapte nu palavre !