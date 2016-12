Elevii nu se înghesuie să-şi cumpere abonamentele reduse la RATC

1

Propunem degeaba

Am fost un cetatean care a participat la studiul facut de RATC prin martie anul trecut ,multi constanteni au facut propuneri pentru transportul in comun. Ce a facut Regia cu aceste propuneri,deoarece de un an nu am vazut nici o schimbare in transportul public aceleasi trasee, aceasi program. Pentru ce s-au mai cerut acele propuneri si sugestii ?