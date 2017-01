Elevii din Ostrov celebrează Ziua Mediului

Cu prilejul Zilei Mondiale a Me-diului, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în colaborare cu Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Constanța organizează astăzi, o serie de manifestări.Astfel, elevii Liceului „Regele Carol I” din Ostrov își vor prezenta lucrările realizate din materiale reciclabile. Expoziția se intitulează „Nebuni după natură” și cuprinde colaje dintre cele mai inedite. De asemenea, tot la liceul din Ostrov, elevii sunt provocați la o activitate interactivă de informare și conștientizare despre ariile naturale protejate din zona lor. Acțiunea se intitulează „Să ne cunoaștem țara” și se va bucura de participarea reprezentanților APM Constanța.„Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului are loc în fiecare an pe data de 5 iunie și oferă ocazia de a readuce în atenția publicului unele reflecții asupra protecției mediului înconjurător, fenomen care în ultimii ani a devenit una din prioritățile la nivel mondial”, explică directorul executiv al Agenției de Mediu Constanța, Lavinia Monica Zaharia. Aniversarea acestei zile a fost stabilită în anul 1972, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm asupra mediului. Sloganul ales de UNEP pentru anul acesta este „Go wild for life”, adoptat cu traducerea „Nebuni după natură”.