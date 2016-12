Elevii constănţeni, premiaţi în cadrul programului educaţional Play Energy

Elevii constănțeni, premiați în cadrul programului educațional Play Energy

Elevii constănțeni, premiați în cadrul programului educațional Play Energy Enel a încheiat jurizarea regională a concursului Play Energy dedicat, în fiecare an, școlilor generale și liceelor din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași. Această competiție promovează conștientizarea procesului producerii energiei electrice, încurajând elevii să descopere universul energiei electrice și al științei.În parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Enel a desfășurat, pe parcursul întregului an școlar 2014-2015, programul educațional PlayEnergy în România, o inițiativă educațională ce vizează informarea și conștientizarea tinerei generații cu privire la domeniul complex al energiei electrice.Tema de anul acesta, „Energia ne așteaptă”, a invitat copiii și adolescenții să construiască o lume ce mizează pe cunoașterea energiei electrice din prisma științifică, în viziunea lor. Astfel, tema propusă a fost prezentă în 800 de școli din România, având o expunere națională de aproximativ 40.000 de elevi. Simultan competiției regionale Dobrogea, se desfășoară și etapa regională în zonele Banat și Muntenia. Câștigătorii etapelor regionale se vor confrunta în etapa națională, urmând ca, în luna octombrie, Enel să desemneze câștigătorii etapei naționale.Premiul întâi în cadrul competiției regionale pentru licee a fost acordat elevilor coordonați de prof. Ion Băraru, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, pentru proiectul „Sera inteligentă - energie și hrană în medii defavorizate”, pe locul doi s-au clasat elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, îndrumați de prof. Carmen Bucovală, pentru proiectul „SATA - 1", iar locul trei a fost ocupat de elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, cu proiectul „Banca școlară activă”, echipă coordonată de profesor Liana Opriș.La categoria gimnaziu, premiul întâi a fost obținut de elevii Școlii nr. 18 „Jean Bart”, coordonați de prof. Loredana Busuioc, pentru proiectul „Regenesis”, pe locul doi s-au clasat elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol, sub îndrumarea prof. Claudia Ciobanu, pentru proiectul „Creați energia”, iar Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School Constanța a câștigat locul al treilea cu proiectul „Top 10 weirdest sources of energy”, realizat de un grup de elevi coordonați de prof. Doina Verdeș.