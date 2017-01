Elevii constănţeni, condamnaţi la obezitate de agenţii economici din apropierea şcolilor

Elevii constănțeni, condamnați la obezitate de agenții economici din apropierea școlilor

Deși patronii chioșcurilor din apropierea școlilor, grădinițelor și creșelor nu au voie să vândă chipsuri, dulciuri, sucuri acidulate ori hamburgeri, copiii spun că numai astfel de produse găsesc la magazin. Direcția Sanitară de Control (DSC) Constanța și Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor (OJPC) Constanța sunt cu ochii pe agenții economici care-și desfășoară activitatea în incinta școlilor constănțene la începutul anului școlar. Ordinul Ministerului Sănătății, prin care în incinta școlilor este interzisă comercializarea alimentelor de tip fast-food, chipsurilor și produselor de patiserie a intrat în vigoare încă de anul trecut, dar nimănui nu-i pasă de lege. Băutură și țigări pentru elevii care învață la Școala nr. 8 La Școala nr. 8, de pe B-dul I. C. Brătianu, meniul pentru prânz este foarte bogat. Singurul chioșc de unde își pot cumpăra de mâncare micuții are la vânzare, pe lângă produse alimentare, băuturi alcoolice și tutun. Vânzătoarea a precizat că magazinul este alimentar și că are autorizație pentru a vinde produsele care se află în incinta chioșcului. „Au venit cei de la OPC și luăm în calcul posibilitatea de a scoate de la vânzare anumite produse. Oricum, elevii vin și ne cer cornuri, apă plată, covrigi, comparativ cu anii trecuți când cereau chipsuri”, a completat vânzătoarea. Lecție de nutriție la Școala nr. 39 Elevii care învață la Școala nr. 39, de pe strada Solidarității, au ținut o adevărată lecție în pauză despre ce știu ei că au voie să mănânce și ce nu. „Eu îmi iau plăcintă, este foarte bună aici, la chioșc, dar mai vin și cu pachețel de acasă”, ne-a spus Andrei Luca, elev în clasa a VII-a. De la chioșcul amplasat în incinta școlii, elevii își pot cumpăra plăcinte, napolitane, pufuleți, sandvișuri, pizza. „Sandvișul este foarte bun și proaspăt, iar dacă nu-mi iau pachețel de acasă, vin și-mi cumpăr de aici”, a precizat elevul Robert Gheorghe. Florin Caracostea, elev în clasa a VII-a, ne-a ținut chiar și o lecție cu produsele pe care are voie sau nu să le cumpere: „Ne-au spus și la școală și acasă că trebuie să mâncăm sănătos pentru a crește mari și fără a ne îmbolnăvi. Eu vin aici și-mi iau apă plată și produse sănătoase”. Produsele de patiserie, meniul zilei la Școala nr. 23 Cornurile cu ciocolată, plăcin-tele, pizza, trigonul cu brânză sunt produsele de patiserie care, deși sunt pe lista alimentelor nerecomandate școlarilor și preșcolarilor, se află la vânzare în incinta Școlii nr. 23, de pe strada Dezrobirii. În fiecare pauză, elevii vin aici și-și cumpără de mâncare, în ciuda faptului că nu ar trebui să consume astfel de produse. OPC, în control la școli Dr. Adrian Pavlov, directorul coordonator al DSC din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța a efectuat controale tematice, dar spune că până când nu va fi reglementat exact ce înseamnă „în incinta școlii”, e greu de aplicat legea. „În incinta școlii poate să fie în curtea școlii sau în apropierea ei. Noi am dat amenzi atunci când am avut controale tematice”, a completat Pavlov. Amenda pe care o aplică DSC agenților economici care au la vânzare alimente de tip fast-food, chipsuri și produse de patiserie în apropierea unităților de învățământ este cuprinsă între 500 de lei și 2.000 de lei. OJPC Constanța a demarat un control tematic, săptămâna trecută, pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile legale privind comercializarea alimentelor în incinta școlilor. „Controlul tematic s-a desfășurat săptămâna trecută, iar acum centralizăm datele. Amenda poate să pornească de la 1.000 de lei și ajunge la 2.000 de lei”, a declarat Rodica Mocanu, purtătorul de cuvânt al Protecției Consumatorilor. Lista alimentelor nerecomandate include, printre altele, chipsuri, prăjituri, bomboane, produse de patiserie, pizza, snacksuri, dar și orice tipuri de suc.