Elevă umilită la şcoală de un profesor: "Pleacă în nenorocita ta de ţară şi schimbă-ţi numele"

Elevă umilită la școală de un profesor: "Pleacă în nenorocita ta de țară și schimbă-ți numele"

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mama fetei a declarat pentru publicația Inforoes că, pe 8 septembrie, în prima zi de școală, profesorul Javier Albadalejo a început să strige catalogul, scrie gazetaromaneasca.ro„Când a ajuns la ea, a întrebat-o de ce are două nume. Fata i-a spus că așa e în România. Enervat de răspunsul elevei, profesorul i-a spus: «Que te vayas a tu puto país a cambiarte tu nombre que eso no lo entiendo yo» («Pleacă în nenorocita ta de țară și schimbă-ți numele, că eu asta nu înțeleg»)”, a declarat mama fetei pentru Inforoes.Luni 19, septembrie, fata a avut din nou oră cu același profesor. Din nou, acesta a ținut să-i „reamintească” faptul că nu-i înțelege numele.Părinții fetei au început o serie de demersuri pentru a aduce la cunoștință, atât directorului instituției de învățământ, cât și autorităților, cele două incidente.„Locuiesc de 10 ani în Spania, eu și soțul meu muncim și plătim taxe la fel ca oricare alt cetățean, nu permit nimănui să-mi umilească copilul. Voi merge până în pânzele albe, e inadmisibil ca un copil să sufere din cauza faptului că are un nume diferit”, a mai spus mama fetei.