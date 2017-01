Efortul pentru creşterea pensiilor pe grupe de muncă bagă statul român la apă

Efortul pentru creșterea pensiilor pe grupe de muncă bagă statul român la apă

Ministrul muncii, Paul Păcu-raru, a anunțat că eventuala majorare a valorii punctului de pensie cu 45% pentru pensionarii grupei I și, respectiv, cu 25% pentru cei cu grupa a II-a ar necesita un efort din partea statului de 800 de milioane de euro în fiecare an. „Posibilitatea creșterii punc-tului de pensie pentru foștii salariați care au lucrat în grupa I sau a II-a de muncă este analizată, în prezent, de Casa Națională a Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS). De altfel, Casa a realizat o simulare, la comanda Guvernului, a ceea ce presupune majorarea pensiilor pentru vârstnicii provenind din sectoarele grele ale economiei”, a mai precizat Păcuraru. Potrivit aceleiași surse, rezultatele simulării au arătat că efortul financiar necesar pentru aplicarea și susținerea unei asemenea majorări - de 45% pentru grupa I și 25% pentru grupa a II-a - ar fi de aproape un miliard de euro pe an. „Pentru prima dată de când există grupe de muncă, s-a cerut ca anii în condiții speciale și anii de reducere să fie completați cu un suport financiar. Propunerea de recompensare financiară a fost înaintată Guvernului acum două luni, care a dispus Casei Naționale de Pensii să realizeze o simulare a majorării cu 45% la grupa I și cu 25% la grupa a II-a. Simularea a arătat că efortul bugetar anual ar fi de 800 de milioane de euro”, a declarat ministrul muncii. Oficialul guvernamental a explicat că, pentru a fi adoptată, această măsură trebuie să treacă prin mai multe filtre, cum ar fi Guvernul și Ministerul Finanțelor. Pe de altă parte, Păcuraru a atras atenția că „România are de ales unde își îndreaptă resursele”, evidențiind că, în afară de pensii, sunt și alte nevoi care trebuie tratate. El a exemplificat aici dezvoltarea sectorului de asistență socială, precum și multitudinea de prestații care cad în sarcina Ministerului Muncii.Ministrul muncii, Paul Păcu-raru, a anunțat că eventuala majorare a valorii punctului de pensie cu 45% pentru pensionarii grupei I și, respectiv, cu 25% pentru cei cu grupa a II-a ar necesita un efort din partea statului de 800 de milioane de euro în fiecare an. „Posibilitatea creșterii punc-tului de pensie pentru foștii salariați care au lucrat în grupa I sau a II-a de muncă este analizată, în prezent, de Casa Națională a Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS). De altfel, Casa a realizat o simulare, la comanda Guvernului, a ceea ce presupune majorarea pensiilor pentru vârstnicii provenind din sectoarele grele ale economiei”, a mai precizat Păcuraru. Potrivit aceleiași surse, rezultatele simulării au arătat că efortul financiar necesar pentru aplicarea și susținerea unei asemenea majorări - de 45% pentru grupa I și 25% pentru grupa a II-a - ar fi de aproape un miliard de euro pe an. „Pentru prima dată de când există grupe de muncă, s-a cerut ca anii în condiții speciale și anii de reducere să fie completați cu un suport financiar. Propunerea de recompensare financiară a fost înaintată Guvernului acum două luni, care a dispus Casei Naționale de Pensii să realizeze o simulare a majorării cu 45% la grupa I și cu 25% la grupa a II-a. Simularea a arătat că efortul bugetar anual ar fi de 800 de milioane de euro”, a declarat ministrul muncii. Oficialul guvernamental a explicat că, pentru a fi adoptată, această măsură trebuie să treacă prin mai multe filtre, cum ar fi Guvernul și Ministerul Finanțelor. Pe de altă parte, Păcuraru a atras atenția că „România are de ales unde își îndreaptă resursele”, evidențiind că, în afară de pensii, sunt și alte nevoi care trebuie tratate. El a exemplificat aici dezvoltarea sectorului de asistență socială, precum și multitudinea de prestații care cad în sarcina Ministerului Muncii.