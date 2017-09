EDUCATOARE SNOPITĂ ÎN BĂTAIE CHIAR DE CEA CĂREIA ÎI EDUCA COPILUL: "Jignea continuu, inclusiv prin SMS. De această dată a sărit la bătaie"

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă vă gândeați că numai în grădinițele din România se întâmplă incidente violente prin instituțiile de învățământ, vă înșelați. O fapta gravă ar fi avut loc la grădinița numărul 122 din Chișinău. O mamă furioasă a snopit în bătaie educatoarea fetiței ei. Incidentul a provocat groază în rândul copiilor.Potrivit kp.md, citată de sputnik.md, mulți dintre copii ar fi suportat o stare de șoc.„Era în jurul orei cinci seara. Părinții își luau copii acasă. A venit o mamă care a provocat un conflict cu una dintre educatoare. Femeia a început să țipe și s-o bată cu geanta! A fost un adevărat șoc, mai ales pentru copii. Copilul meu și acum este speriat și mă întreabă dacă va mai veni acea tanti să mai bată pe cineva”, a declarat una din mame, Irina Jeca.Potrivit ei, femeia se află în proces de divorț cu tatăl copilului, care vrea s-o lipsească de drepturile părintești. Tatăl a sunat educatoarea și a întrebat dacă soția aduce copilul la grădiniță, iar aceasta a răspuns afirmativ. Mama a aflat despre acest lucru și s-a înfuriat.„Femeia o jignea continuu, inclusiv prin SMS. Educatoarea a păstrat toate mesajele. De această dată a sărit la bătaie. E o femeie explozivă și nu are relații bune cu niciun părinte”, afirmă Irina.Părinții au solicitat directoarei să transfere copilul mamei isterice în altă grupă.„Ea ne-a răspuns că acest copil nu are nicio vină, însă cum să procedăm noi în această situație în cazul în care incidentul se va repeta? Educatoarea are comoție cerebrală și se află în concediu medical”, spune Irina.Directoarea grădiniței afirmă că nu a survenit nicio solicitare din partea părinților.„Niciun părinte nu s-a apropiat de mine. Sunt la locul meu de muncă de dimineață. Toate conflictele le vom rezolva în cadrul grădiniței și vă vom informa”, a declarat reporterului kp.md Ana Căpățină, directoarea grădiniței 122.Potrivit publicației, educatoarea Inna Valerievna se află în concediu medical și nu răspunde la apelurile telefonice. La locul incidentului a fost chemată poliția, însă organele de drept nu au tratat cu seriozitate cazul, afirmă cei de la kp.md.SURSA: unica.md