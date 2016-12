Echipele Enel Distributie Dobrogea s-au confruntat cu cea mai grava situatie din ultimii 20 de ani

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

• In intervalul 16-21 decembrie, pe fondul conditiilor meteo extreme – viscol, temperaturi negative, ninsoare persistenta in regiunea Dobrogea, sute de localitati au ramas fara energie electrica. • Fenomenele meteo au afectat atat reteaua Enel Distributie Dobrogea, cat si liniile de inalta tensiune ale Transelectrica, fapt ce a generat o avarie majora in intreg sistemul de alimentare cu energie electrica al judetelor Tulcea si Constanta, in noaptea de 19-20 decembrie • In conditii de lucru greu de imaginat, timp de aproape o saptamana, peste 60 de echipe - 400 de persoane, precum si societati contractate de Enel au lucrat continuu zi si noapte pentru remedierea avariilor cauzate de vremea rea • In aceste conditii, Enel Distributie Dobrogea a facut toate eforturile posibile pentru a restabili alimentarea cu electricitate in localitatile afectate. Inca din 15 decembrie, cand s-au facut simtite primele manifestari de vreme rea, toate echipele Enel Distrinutie Dobrogea au fost mobilizate in teren. Nimeni nu se gandea la acel moment la ceea ce avea sa urmeze. Pareau doar defectiuni minore produse de o scurta rabufnire a iernii. Dar viscolul, ninsoarea si chiciura au inceput sa se manifeste la intensitate maxima si au afectat progresiv instalatiile electrice din toate judetele din aria de operatiuni a Enel Distributie Dobrogea – Constanta, Tulcea, Ialomita si Calarasi. Intensitatea deosebita a fenomenelor meteo a depasit in unele zone de retea marimile care se iau in calcul la dimensionarea mecanica a liniilor electrice aeriene si, din aceste motive, retelele aeriene de joasa, medie si inalta tensiune au suferit, in multe zone, avarii de proportii (stalpi de medie si joasa tensiune rupti, console si conductoare rupte, etc). Astfel, zeci de localitati si mii de consumatori din aceste zone au ramas fara energie electrica, iar inaccesibilitatea drumurilor si persistenta vremii nefavorabile au facut aproape imposibile lucrarile de interventie pentru a remedia reteaua. In ciuda acestor dificultati, echipele de interventie Enel Distributie Dobrogea au actionat incontinuu, zi si noapte pentru a restabili alimentarea cu electricitate in localitatile afectate, pe masura insa ce noi avarii erau cauzate in continuare de fenomenele meteorologice. Una din cele mai grave situatii s-a inregistrat in judetul Calarasi, cand, intr-o singura noapte, in 15 spre 16 decembrie, trei statii de transformare si peste 800 de posturi de transformare au devenit complet inactive, lasand peste 100 de localitati fara energie electrica. A fost o adevarata lupta contratimp. Din pacate, marele obstacol nu era doar cel de a descoperi cat mai repde defectiunea si de a o remedia ci si natura potrivnica. Viscolul taios troienea nametii, iar in multe zone, era absolut imposibil de ajuns. Localnicii reclamau stalpi rupti, fara sa stie insa ca, la randul lor, nametii ii rupsesera de lume. Prin troiene pana la brau, in temperaturi ce scazusera considerabil, infruntand viscolul, electricienii, au reusit zi dupa zi sa aduca lumina in cat mai multe case, iar lista localitatilor nealimentate a inceput sa se reduca vizibil de la o ora la alta. La fel si cea liniilor puse sub tensiune. Castigasera o batalie, dar nu si razboiul. Cea mai mare provocare a fost in noaptea de 19-20 decembrie, cand in intervalul 01.57 – 04.36, in judetele Tulcea si Constanta, a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica ca urmare a avarierii liniilor de transport a energiei electrice din proprietatea operatorului de transport Transelectrica. Astfel, linia de inalta tensiune a Transelectrica (400 kV Tulcea Vest – Isaccea) a fost avariata si s-a rupt, iar in cadere a cauzat si ruperea liniei de medie tensiune peste care era suprapusa. Acest incident a cauzat oprirea alimentarii tuturor statiilor de transformare și a liniilor de medie tensiune din judetele Constanta si Tulcea, precum si la izolarea acestei zone fata de Sistemul Energetic National. Pe fondul avarierii liniilor de transport aflate in proprietatea Transelectrica si al conditiilor meteo extreme, au intervenit si defectiuni in reteaua de medie tensiune a Enel Distributie Dobrogea. Compania a mobilizat imediat toate echipele suplimentare care au intervenit in teren, apelandu-se inclusiv la sprijinul utilitatilor Ministerului Apararii, care a intervenit cu un elicopter. Astfel, echipele Enel Distributie Dobrogea in colaborare cu Transelectrica, au trebuit sa faca fata si provocarii de a restabili rapid reconectarea zonei Dobrogea cu Sistemul Energetic National si repararea liniilor de inalta si medie tensiune afectate de aceasta avarie. De asemenea, Enel Distributie Dobrogea a pregatit grupuri electrogene mobile pentru a asigura in situatii de avarii grave energia de intretinere la consumatori strategici. Pe 20 decembrie, mare parte din personalul de interventie al Enel Distributie Dobrogea lucra deja de 2 – 3 zile incontinuu, in conditii si temperaturi negative extreme. In ciuda starii de epuizare, au continuat sa intervina in zonele afectate pentru a restabili alimentarea cu energie electrica a cat mai multor consumatori, Astfel, intr-o singura zi s-a reusit reluarea alimentarii cu electricitate in aproape 100 de localitati din patru judete, ramase fara energie electrica. La sfarsitul zilei de 21 decembrie, mai ramasesera doar 3 localitati fara energie electrica (doua localitati in judetul Tulcea si o localitate in judetul Calarasi). Ceea ce a parut a fi o prima zapada de decembrie, s-a transformat intr-o experienta de viata si de munca traite din plin, de sute de electricieni. Fiecare stia ce avea de facut in acel moment, dar nu si ce urmeaza sa ii aduca ziua de maine. Multi dintre cei care s-au luptat in aceste zile ca energia electrica sa lumineze becurile cat mai multor case, isi vor aminti cu siguranta de prima zapada din 2009 si cat de mult au avut de invatat de pe urma ei.