"E un coşmar, trăim într-o cuşcă de beton!"

Sau "ecoul" la o spaga mazarista

Din acest articol am aflat,cu mandrie patriotica si revolutionara,ca spaga pentru Autorizația de construire nr. 2346 a fost data in anul 2009.V-am mai spus ca talharii astia din PSD se reinventeaza singuri.Din cate se vede,aceasta spaga nu a primit-o Fagadau.Fagadau este curat ca lacrima.Iar Fagadau nu este Mazare.In plus Fagadau vrea sa ne spuna ca daca autorizatia este asa veche el a fost pus in fata unui fapt implinit.V-am spus ca astia au golania in sange si nu m-ati crezut.Aporopo.Gura targului vorbeste ca vestita cladire "Vraja marii" de la Cazinou nu va avea 2 etaje asa cum este si normal si autorizata.Se barfeste ca golanii din Primarie au autorizat deja o cladire cu 11 etaje.Dar bineinteles ca noi vom afla de aceasta hotie prin anul 2030 cand urmasul lui Fagadau(tot un pesedeu si derbedeu) va spune si el ca este deja pus in fata unui fapt implinit.Deci "ecoul" la spagile incasate de "preacuratul" Fagadau se va intoarce la noi si la DNA peste 10-20 de ani.Uite Spaga cu ecou ! Derbedeii dreaku !