"E o ţigănie de la un capăt la altul!" Cine nu vrea să scăpăm de garajele dintre blocuri

Garaje urate

Asa este dar pana la acest subiect , plimbati-va in jurul Casei albe si mergeti spre Piata Ovidiu ."Admirati " ruinele ! Dorm cainii in fata Prefecturii ! Fapt real : cu cativa ani in urma , eram intr-o duminica in zona Miga . O turista m-a intrebat unde este centrul orasului . I-am spus ca ASTA E CENTRUL domnisoara ! E tare , nu ? P.S. In locul pistei pentru biciclete pe Tomis , trebuia sa faceti parcare longitudinala.Eu stiu ca este tendinta vremii e sa mergi pe bicicleta , dar noi avem alte etape de parcurs pana sa ajungem acolo .