E BINE DE ŞTIUT. Cum aflaţi dacă vi s-a calculat corect pensia

E BINE DE ȘTIUT. Cum aflați dacă vi s-a calculat corect pensia

Trecerea de la statutul de salariat la cel de pensionar este un moment dificil pentru mulți români. Dincolo de impactul psihologic, unii realizează că, după o viață întreagă de muncă și contribuții consistente la stat, se aleg cu o pensie aproape simbolică, care le schimbă radical traiul.În numeroase cazuri se întâmplă însă ca pensia să fie calculată greșit, dar aproape întotdeauna în defavoarea beneficiarului. Fie din erori umane, rea-voință sau pur și simplu neglijență, mulți constănțeni s-au trezit cu pensii mult mai mici decât preconizau. Se poate solicita verificarea modului de calcul, însă aceasta se face tot de către angajații Casei de Pensii de care aparțin, putând persista aceeași eroare. Puțini știu sau își permit să solicite în instanță reverificarea cuantumului pensiei cu ajutorul experților.„Soțul meu a lucrat ani de zile pe platformă. A avut salariu bun și a plătit contribuții foarte mari către sistemul de pensii. Când s-a pensionat s-a trezit cu o pensie de 1.300 de lei. Am cerut verificare la Casa de Pensii Constanța, dar ni s-a spus că acesta este cuantumul corect. Apoi am dat în judecată instituția. Doi experți au calculat pensia și au dovedit în instanță că ar trebui să primească aproape dublu. După doi ani de procese, am avut câștig de cauză și Casa Județeană de Pensii Constanța a plătit retroactiv diferența din pensie oprită în tot acest timp. Dar cine știe câte alte cazuri sunt la fel. Câți oameni primesc pensii mai mici decât li se cuvin, dar nu au posibilitatea de a merge în instanță pentru a-și câștiga drepturile?”, ne-a povestit C.S., din Constanța.Femeia recunoaște că a fost un proces epuizant, atât din punct de vedere psihic, dar și financiar, dar a meritat. De atunci, îi sfătuiește pe toți cunoscuții săi să-și verifice calculul pensiei. „Când am fost noi în instanță mai erau și alte cazuri. O balerină primise o pensie mai mică cu aproximativ 700 de lei decât i s-ar fi cuvenit. Am auzit vorbindu-se că este o practică destul de des întâlnită la Casa de Pensii și că se merge pe principiul că din 100 de oameni cu pensii greșite, dacă sunt dați în judecată de doi sau trei”, ne-a mai spus femeia.În cazul în care bănuiți o eroare în calcului pensiei dumneavoastră ar trebui să vă adresați Casei Județene de Pensii și să solicitați o verificare. Cel mai indicat este să vă înscrieți la audiență la directorul instituției, Cristina Samoilă, care va controla toate documentele și vă va explica modul de calcul.De asemenea, dacă aveți acces la internet, există un site unde puteți să vă calculați singuri cuantumul pensiei. Programul este actualizat conform legislației în vigoare și asigură, un calcul corect. Acesta este însăcontracost.732,8 lei, punctul de pensieCuantumul pensiei pentru limită de vârstă se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat în perioada de asigurare cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual reiese prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, conform legii. La rândul lui, punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a punctajului obținut în anul respectiv prin adunarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Acest număr se calculează prin împărțirea salariului brut lunar, inclusiv sporurile și adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.Pentru persoanele care, în urma calculelor, reiese o pensie mai mică de 350 de lei, se acordă automat pensia socială minimă, în valoare de 350 de lei.Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei și a fost stabilită la 1 octombrie 2009. Punctul de pensie s-a mărit de mai bine de patru ori, de-a lungul anilor, față de valoarea din luna aprilie 2001.