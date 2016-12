Dulciuri, jucării şi hăinuţe pentru copiii din centrele de plasament

De Paște,

Dulciuri, jucării și hăinuțe pentru copiii din centrele de plasament

În Săptămâna Mare, spiritul și gândurile cele mai frumoase se îndreaptă spre copiii din centrele de plasament constănțene. Toți micuții vor primi cadouri, jucării, hăinuțe cu ocazia sărbătorilor pascale. Micuții vor fi spovediți de părintele bisericii Sfântul Nicolae, iar apoi mesele vor fi încărcate cu produse tradiționale, cu ouă, cozonaci și friptură de miel. Cu toate că micuții din centrele de plasament nu se bucură de afecțiunea familiilor, ei vor avea parte de toată atenția angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) și nu numai. Activitățile din centrele de plasament vor fi cele specifice sărbătorilor pascale: „Toate centrele vor organiza diferite activități de socializare. Fiecare grup de copii va avea dreptul să aleagă ce anume dorește să facă în perioada Paștelui”, a declarat Mihaela Ristea, directorul adjunct al direcției. În fiecare centru vor fi organizate mese festive, iar pe data de 25 aprilie DGASPC va organiza o excursie la Mănăstirile Dervent și Sfântul Andrei, care va avea ca beneficiari persoanele adulte asistate la centrele de la Techirghiol, Năvodari și Poarta Albă. În această perioadă micuții așteaptă vizita familiilor sau a diferitelor persoane cu care ei au socializat de-a lungul timpului. Copiii vor fi împărtășiți la biserica Sfântul Nicolae Luminița Cioroiu, șeful Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență Constanța, ne-a spus că micuții din centru vor sărbători Paștele la fel ca oricare copil. Cei 36 de copii vor fi împărtășiți la Biserica Sfântul Nicolae: „Părintele ne împărtășește de mulți ani și, dacă nu are timp să vină sâmbătă la centru, așa cum face în fiecare an, vom merge noi la Biserică”, a precizat Luminița Cioroiu. În Săptămâna Mare centrul are parteneriate cu diferite școli: „Săptămâna aceasta am primit jucării și îmbrăcăminte de la Școala specială nr. 1. Copiii vor mai primi cadouri constând în dulciuri și alte produse specifice Paștelui”, a declarat Luminița Cioroiu. De la prieteni mai vechi au primit piscine de plastic. De la direcție așteaptă să primească pentru masa de Paște carne de miel, drob de miel, cozonac, pască și alte preparate tradiționale. Ouăle vor fi vopsite în centru cu ajutorul fetițelor mai mari. Soldații americani vizitează copiii din centru Alți parteneri de nădejde sunt soldații americanii de la baza Mihai Kogălniceanu. Ei au cerut centrului acordul pentru a veni în week-end-uri să petreacă timpul liber cu cei 36 de prichindei. Cel mai mic puști din centru are trei anișori, iar cel mai mare 15. „Până acum au venit o singură dată, înainte de summit, și acum îi așteptăm să ne mai viziteze. Vom face și noi o excursie la baza lor și suntem siguri că succesul va fi uriaș”, ne-a spus șeful centrului. Doar doi copilași din centru vor petrece sărbătorile în sânul familiei naturale. De 1 Mai, copiii Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență Constanța vor organiza un grătar în curtea centrului.