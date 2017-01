DRAMATIC / Fiul fostului fotbalist Paşcovici, în comă, în Spitalul Judeţean Constanţa, din cauza unor bacterii intraspitaliceşti. Cosmin Paşcovici lucrează în Franţa ca tractorist pentru a plăti tratamentul

www.tolo.ro:

DRAMATIC / Fiul fostului fotbalist Pașcovici, în comă, în Spitalul Județean Constanța, din cauza unor bacterii intraspitalicești. Cosmin Pașcovici lucrează în Franța ca tractorist pentru a plăti tratamentul

Ştire online publicată Luni, 13 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Denis Pașcovici, fiul fostului fotbalist de la Farul și Dinamo, Cosmin Pașcovici, luptă de ani de zile cu cancerul, a făcut zeci de intervenții chirurgicale, atât în țară, cât și în străinătate, iar acum zace în comă, în Spitalul Județean Constanța, unde a contactat două bacterii nosocomiale.Potrivit www.tolo.ro , băiețelul în vârstă de 11 ani a fost internat de urgență în luna aprilie 2016, când a fost supus unei noi intervenții la cap, în urma unei hemoragii intracraniene. Aceasta a apărut brusc, la numai patru zile după întoarcerea din Franța, unde fusese la control și era totul în regulă. Internat de urgență, este operat și de atunci nu și-a mai revenit. Medicii confirmă prezența unei bacterii periculoase, apoi a încă una. „Asta e în România, dacă nu ai bani, dacă nu îți cumperi tu, mori așa în spital, știind ce urmează. Am cumpărat eu antibiotice când i s-au descoperit primele bacterii luate în spital. Asta e cel mai rău. Că după atâția ani în spitale începi să înțelegi și să vezi că nu poți face nimic în fața sistemului”, povestește Ionela Pașcovici, mama lui Denis, pentru tolo.ro. „Aici în spital, refolosesc canulele, le resterilizează, deși ar trebui să fie aruncate. Uite că pe canulă a luat Klebsiella și Piocianic! Am adus eu betadină de acasă, că la spital nu era. Denie e hrănit pe nas, tubul nazo ar trebui schimbat la 15 zile, am făcut eu scandal și l-au schimbat medicii după 42 de zile!”, mai spune femeia.În sângele lui Denis Pașcovici, analizele au relevat prima bacterie pe 18 mai 2016: Klebsiella. „Pe 24 mai ne-au anunțat că avem și Pseudomonas aeruginoasa, care e un Piocianic, luat în timp ce se afla sub tratament antibiotic. Dacă pentru boală nu e nimeni de bine, pentru ce e în jur trebuie să răspundă cineva. Secția de Terapie Intensivă Copii e groaznică! E doar o toaletă, iar părinții nu au acces la ea. Nu e vina medicilor, ci a managerilor. Doamna doctor Bodărău, șefa de secție, e extraordinară, m-a ajutat enorm. Dar Denis se stinge în această mizerie!”, spune Ionela, îndurerată.Alături de articol vezi găsi fotografii făcute chiar de mama lui Denis, în salonul unde acesta luptă să supraviețuiască.Pentru a-și putea întreține familia și a putea plăti tratamentele lui Denis, Cosmin Pașcovici a fost nevoit să plece să muncească în străinătate. Nu mai joacă fotbal, ci lucrează pe un tractor, la plantat de viță de vie în apropiere de Bordeaux. „Suntem mai mult români aici. Dacă rămâneam în țară, antrenor pe la Divizia D, n-aveam bani nici să plătesc întreținerea la bloc. Mai am două luni de muncă aici, apoi vin în țară, stau să muncesc să aduc bani pentru copii”, a declarat telefonic Cosmin, pentru tolo.ro. Denis are o surioară, Ema, de doar un an și patru luni, însă Ionela nu se desprinde de patul său, unde zace de aproape două luni de zile.De-a lungul anilor, în contul RO36BRDE020SV25174700200 s-au făcut donații, au participat coechipieri, suporteri, oameni din fotbal.