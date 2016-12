DRAMATIC / Bătute de soţi şi alungate de familie cu copiii în braţe!

DRAMATIC / Bătute de soți și alungate de familie cu copiii în brațe!

Bătute de soți, alungate de familie, cu copiii în brațe, așa ajung în grija statului multe femei disperate. Își caută alinarea în centrele Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, acolo unde găsesc și un loc unde să pună capul jos, dar și o vorbă bună și încurajarea de care au nevoie pentru ca să meargă mai departe.Jumătate din femeile cazate, în prezent, în centrele maternale ale DGASPC, de la Mangalia și din Constanța, sunt minore. Și toate au cel puțin un copil. Fiecare dintre ele are o poveste tristă și nu știu ce s-ar fi ales de ele și de pruncii lor dacă nu ar fi găsit sprijin din partea direcției. Acum au un acoperiș deasupra capului și primesc tot ce le trebuie, cu condiția să se gospodărească singure.„Mamele care sunt în risc de abandon al copiilor pot sta în centru timp de șase luni. Ele semnează un contract pe această perioadă, cu posibilitatea de prelungire până la un an. În tot acest timp, primesc atât sprijin, cât și consiliere și ajutor casă-și găsească un loc de muncă, pentru a-și câștiga independența financiară. Atunci când se mută din centru, ele pot să-și găsească o gazdă și să-și crească singure copiii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea.Potrivit acesteia, pot cere ajutorul și pot fi cazate în centrele Protecției Copilului femeile care au cel puțin un copil și care, din cauza problemelor și sărăciei, riscă să îl abandoneze. Centrul Aluniș, din Constanța, are opt dormitoare cu grup sanitar individual, trei module tip bucătărie și sală de luat masa, un cabinet medical și un cabinet psihologic.Nu există centre pentru victimele violenței în familieDeși centrele nu sunt destinate victimelor violenței în familie, de multe ori adăpostesc și astfel de cazuri.„În cadrul instituției pentru Protecția Copilului Constanța nu există un centru specializat, însă cazurile care au intrat în atenția noastră au fost găzduite și au primit sprijin. Acolo au primit și mamele și copiii lor suport psihologic pentru a trece peste traumă, dar pentru a se reintegra social”, a mai explicat Roxana Onea.