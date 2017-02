DRAMA UNEI MĂMICI AL CĂREI COPIL A MURIT ÎNAINTE DE NAŞTERE: "Am plecat acasă pentru că nu aveam bani. A doua zi mi-au spus că e mort"

DRAMA UNEI MĂMICI AL CĂREI COPIL A MURIT ÎNAINTE DE NAȘTERE: "Am plecat acasă pentru că nu aveam bani. A doua zi mi-au spus că e mort"

Maria Gădiac este din raionul Rezina, satul Slobozia-Horodiște. La doar 25 de ani a aflat, fiind la un control de rutină, că fătul este mort. Avea 36 de săptămâni de sarcină, ceea ce înseamnă că nu mai rămăsese mult până să-și strângă copilul în brațe. Investigațiile realizate la centrul consultativ ambulatoriu din cadrul Spitalului Raional Rezina au arătat că fătul avea bătăile inimii prea slabe. Din lipsă de tehnică, ea a fost trimisă pentru un consult suplimentar la un centru privat din oraș.„Acolo era multă lume și nu mai primeau decât contra plată. Am plecat acasă pentru că nu aveam bani. Când m-am întors a doua zi mi-au spus că copilul meu e mort și că trebuie să mă întorc imediat la spital. Acolo mi-au dat îndreptare mai întâi la Orhei, apoi au spus că la Chișinău ar fi bine să mă duc. M-au întrebat dacă mă simt bine și au spus că pot să mă duc a doua zi la spital, cu microbuzul", povestește Maria.Șocată de ceea ce a auzit Maria și-a pierdut cunoștința când a ajuns acasă, iar rudele au plătit o mașină care să o aducă la Institutul Mamei și Copilului.„Nu știam că există așa spital, dar iată că am ajuns și aici", spune ea.Tânăra mămică, căci mai are acasă o fetiță de trei ani, spune că anunțul despre moartea bebelușului ei a fost unul franc și sec. A întrebat dacă nu i se va întâmpla nimic pe drum, căci toate întrebările despre ce s-a întâmplat cu copilul ei rămân fără răspuns acum.Tânăra a ajuns în siguranță sâmbătă la Institutul Mamei și Copilului. Fătul nu a fost expulzat încă, însă mămica este pregătită din punct de vedere medical pentru acest procedeu. Medicii încearcă să pregătească organismul ei „ca și pentru o sarcină naturală".Am încercat să aflăm de la Spitalul Raional Rezina cum a putut fi pacienta lăsată să se deplaseze pe cont propriu, mai ales că vorbim despre o familie cu venituri mici. Șefa instituției, Nina Postu, declară că nu vede nicio problemă.„Medicii noștri au procedat exact conform Protocolului Moartea antenatală a fătului. Aceasta nu constituie o urgență medicală, de aceea a fost direcționată la o instituție de nivel terțiar. Ea se simțea bine, nu acuza dureri. Fătul poate rămâne și două săptămâni in utero. Aceasta nu este o urgență, iar noi am procedat corect și ne menținem opinia", a spus Nina Postu pentru sursa citată.Corect legal. Dar etic?Și dacă moartea antenatală nu constituie o urgență medicală ce ar permite implicarea Serviciului de Urgență, atunci ginecologii dau asigurări că termenul în care fătul trebuie expulzat trebuie să fie extrem de redus. Nicidecum nu putem vorbi despre săptămâni.„Atunci când este depistată moartea fătului trebuie să se recurgă imediat la expulzie. Există procedee care trebuie urmate, pe pași care pot dura câteva zile, însă acest lucru nu înseamnă că poți lăsa gravida cu copilul decedat în ea. Există numeroase riscuri pentru sănătatea femeii", explică medicul ginecolog Ștefan Gațcan.sursa: unica.md