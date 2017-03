DRAMA UNEI MAME acuzate de răpirea copiilor

Luni, 13 Martie 2017.

O româncă e obligată de o instanță din țara noastră să revină alături de cei doi băieți în Italia, țară pe care spune că a părăsit-o din cauza violențelor tatălui copiilor. Femeia susține că, inițial, bărbatul, cetățean italian, a fost de acord ca ea să revină în România, doar că apoi s-ar fi răzgândit, din răzbunare.Elena are 32 de ani și a plecat în 2005 să muncească în Italia. Acolo, l-a cunoscut pe bărbatul care, spune ea, i-a transformat viața într-un calvar. Cei doi au devenit părinții a doi băieți, care au acum 3 ani și 5 ani. În urmă cu doi ani, a decis să revină în România, alături de copii.„Din cauza abuzurilor din Italia, deoarece copiii mei asistau în fiecare zi la amenințări cu moartea din partea tatălui pe care eu le primeam, la bătăi. De asta am plecat, din cauza abuzurilor, să salvez copiii, să nu ajungă ca tatăl lor, monștri,” spune Elena Căpităniță, mama copiilor.Femeia susține că a avut acordul scris al italianului pentru a-și lua copiii în România. Doar că la jumătate de an distanță, bărbatul a reclamat-o autorităților din România pentru răpire internațională. I-ar fi spus că-și va retrage plângerea, doar dacă îi va fi incredințat fiul în vârstă de 5 ani. Familia româncei e convinsă că e vorba de o răzbunare.„Pentru faptul că a plecat și de multe ori el i-a zis că dacă tu pleci o să se întâmple ceva grav,” spune Elena Căpităniță, bunica copiilor.„Este o fire foarte impulsivă. A bruscat-o în fața mea și a lovit-o. Mă temeam, m-a amenințat, pe mine, pe fată, pe toți, și pe vecini i-a amenințat că le dă foc la case,” spune Vasile Căpităniță, bunicul copiilor.Totuși, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că cei doi copii trebuie să se întoarcă în Italia.„Eu, ca mamă, nu pot să-mi dau niciunul din copii, îi iubesc pe amândoi. Tatăl lor nu i-a dorit niciodată, acum dorește să nu plătească pensie alimentară,” adaugă Elena Căpităniță, mama copiilor.„Ne-a fost respins recursul ca fiind nefondat. Evident ne vom adresa și la CEDO, dar până la CEDO avem căile de atac din România,” precizează Alina Mesinschi, avocat.Ca să atragă atenția asupra situației ei, tânăra a organizat un protest în fața Prefecturii din Iași, la care au participat alte 20 de mame.