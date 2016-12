Drama pruncilor „pierduţi“ în spitale

Drama pruncilor „pierduți“ în spitale

Anual, zeci de bebeluși sunt abandonați de părinți la maternitatea spitalului din Constanța. Mamele lor spun că nu au cu ce se să îi crească, altele se plâng că au deja prea multe odrasle, iar unii părinți pleacă pur și simplu de lângă ei fără să ofere vreo explicație. În prezent, în secția de Pediatrie a Spitalului Județean, în jur de zece copii primesc atenție doar de la asistentele și infirmierele unității sanitare. Pentru acești micuți, asistentele reprezintă singurele „mame” pe care le cunosc. Părinții îi lasă fără nici un fel de remușcări la spital, iar unii dintre ei nici măcar nu își dau acordul ca bebelușii lor să fie preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.Cum ajung bebelușii să trăiască în spitalFie că au o situație materială precară, fie că nu au un acoperiș deasupra capului, unele mame uită într-o clipă de orice instinct matern și își lasă copiii pe mâinile angajaților din maternitate. Asistenta șefă a Secției de Pediatrie din Spitalul Județean, Vali Rugină, spune că sunt părinți care își abandonează copiii în spital pentru că nu au bani să îi crească, iar când își rezolvă cât de cât problemele financiare, se întorc după aceștia. „Nou născuții sunt abandonați în Maternitate, iar asistenta șefă de acolo anunță Direcția pentru Protecția Copilului. Dacă Direcția nu rezolvă dosarul acestora în cel mult două luni, bebelușii sunt preluați de Secția de Pediatrie”, aflăm de la asistenta șefă Vali Rugină. Copiii sănătoși, cazați lângă cei bolnaviPână la finalizarea dosarului de către Protecția Copilului, copiii sănătoși care sunt abandonați în unitatea sanitară așteaptă chiar și cinci luni să fie preluați. „Încercăm pe cât posibil să îi ținem izolați, dar nu este posibil întotdeauna. Locurile spitalului sunt limitate, așa că suntem nevoiți să îi cazăm pe acești copii în aceleași secții cu cei bolnavi”, mai spune Vali Rugină. „În timp ce direcția de asistență socială efectuează demersurile necesare pentru a definitiva dosarele, copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor în spital, iar acest lucru poate necesita îngrijiri medicale suplimentare”.Un băiețel locuiește de trei ani în spitalÎn urmă cu aproape trei ani, mai exact în luna martie a anului 2009, un cuplu din Hârșova a decis să își lase copilul la maternitatea spitalului județean din Constanța. De atunci, Genghiz este îngrijit în exclusivitate de angajații unității medicale. Părinții băiețelului, despărțiți acum, nu sunt de acord sub nici o formă cu instituționalizarea lui într-un centru. „Genghiz este foarte bolnav, iar părinții lor nu vor să îl ia acasă, dar nici să fie preluat de Protecția Copilului. Nu putem decât să îi convingem să îl lase în grija direcției”, a mai spus asistenta șefă a Secției de Pediatrie. Mai mult, băiețelul are probleme grave de sănătate și face crize de convulsii zilnic. În plus, dacă părinții își dau acordul ca acesta să fie preluat, va fi plimbat constant între centrul de plasament și spital. Protecția Copilului, sesizată și în cazul mamelor minore„Majoritatea mamelor care își lasă aici copiii sunt de etnie romă, iar multe dintre acestea sunt și ele minore. Direcția pentru Protecția Copilului trebuie anunțată și în cazul lor”, a menționat Vali Rugină. Mai mult, cele patru asistente responsabile de fiecare sector al Secției de Pediatrie trebuie să aibă grijă și de copii, dar și de mămici în același timp. „Sunt zile în care o asistentă are și mai mult de 20 de copii sub supraveghere. Este foarte dificilă monitorizarea eficientă a fiecărui bebeluș în parte și a mamelor în condițiile în care o asistentă are în grijă de două ori mai mulți copii decât ar fi normal”.Se strâng donații pentru copiii abandonați în spitalElevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Constanța s-au hotărât să le facă o bucurie copiilor care nu au o familie cu care să își petreacă sărbătorile de iarnă. Ei organizează, week-end-ul acesta, un spectacol de caritate pentru a strânge fonduri care să vină în ajutorul copiilor abandonați în secția de Pediatrie a Spitalului de Urgență Constanța.Fondurile strânse din vânzarea biletelor, dar și donațiile și spon-sorizările vor fi folosite pentru a oferi copiilor alimente, fructe, scu-tece sau hăinuțe. Evenimentul începe duminică seară, de la ora 20.00, în clubul Phoenix.