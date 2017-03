DRAMA PRIN CARE A TRECUT O TÂNĂRĂ. Mărturii şocante despre jocul "Balena Albastră"

DRAMA PRIN CARE A TRECUT O TÂNĂRĂ. Mărturii șocante despre jocul "Balena Albastră"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Nu e de glumit cu jocul care a ucis peste 100 de adolescenți. A simțit-o pe propria piele, o adolescentă de 13 ani din Timișoara. A ajuns din curiozitate pe site. Dar oricât a încercat, n-a reușit să scape de cei care fac bani de pe urma tinerilor naivi, care le cad în plasă. Drama prin care au trecut fata și părinții ei este cât se poate de reală.La 13 ani, Maria a ajuns întâmplător pe site-ul jocului care a provocat peste 130 de decese în Rusia."Am intrat pe site, un fel de facebook rusesc, unde acolo îți spune să vorbești cu un administrator și te pune să îți scri pe mână cu lama F57 și dup-aia intri în joc la ei. Și în momentul în care am văzut că te pune, începe cu din astea... am ieșit de acolo și în momentul acela m-au sunat", a declarat Maria.Așa a început teroarea. Maria a accesat jocul de pe telefon, fără să ofere vreun număr de contact. Chiar și așa, administratorii jocului i-au aflat imediat identitatea."Îmi dădeau tot felul de mesaje cu amenințări. Am blocat numărul, să nu mai poată să îmi scrie și să mă sune. Dar m-au sunat de pe alt număr. Tot cu amenințări și pe WhatsApp și... M-au amenințat că să-mi iau sicriu, că el mă vede, că o să-mi văd familia moartă... dacă nu fac ce-mi zice el. Mi-a dat date ale părinților, la ce școală sunt, la ce liceu... tot mi-a zis despre mine".A fost momentul în care adolescenta a înțeles că jocul nu mai e joc. Le-a cerut ajutor părinților."Pe lângă aceste mesaje, i s-a făcut o poză de pe telefonul ei, în casa noastră, cu fața ei. În momentul acela s-a speriat și tot prin mesaje, persoana care trimitea acele mesaje îi spunea că orice ar face, el o vede, că este în apropierea casei, să se uite pe geam și tot felul de mesaje din acestea de intimidare", a declarat mama fetei.Familia a resetat telefonul mobil și a schimbat cartela. Liniștea n-a durat mai mult de câteva ore.Prin acel telefon, acea persoană putea să monitorizeze tot ce se întâmplă în încăperea în care era telefonul și să vadă efectiv. Soluția nu este resetarea din fabrică și schimbarea numărului de telefon. Acele telefoane sunt efectiv compromise și nu mai au ce să caute la îndemâna copiilor care au accesat acel joc. Pentru că nu știi, poate ca finalul să fie destul de tragic.Maria spune că are colegi care nu au abandonat jocul.Ea face acum terapie. Un psiholog încearcă să o ajute să depășească trauma. E greu, însă copila se teme și de propria-i umbră. În camera ei, lumina e în permanență aprinsă.De mai bine de o săptămână, de când părinții au predat telefonul poliției, mesajele au încetat.