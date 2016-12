Drama din centrul Constanţei

Drama din centrul Constanței

O familie de romi locuiește în condiții de neimaginat într-o casă părăsită, fără geamuri sau uși, plasată chiar în inima orașului Constanța. Cei șapte membri ai familiei trăiesc acolo din mila proprietarului, care, spun ei, i-a lăsat să se adăpostească de frig în clădire.Zeci de constănțeni trec, probabil, în fiecare zi pe lângă casa părăsită de pe bulevardul Ferdinand nr. 72. Este greu de crezut, însă, că sub mormanul de gunoaie și cărămizi din clădire locuiesc patru copii, împreună cu mama lor și încă doi bărbați. Trăiesc din mila vecinilor, se încălzesc cu lemne arse și dorm în fiecare noapte pe un pat improvizat, acoperiți de bucăți de celofan și câteva pături, donate de trecători. Au ajuns să ignore până și vântul care intră nemilos în casă prin ferestrele sparte. Chiar și acoperișul e plin de spărturi și dă impresia că s-ar putea prăbuși în orice moment. Cu toate acestea, sunt mulțumiți și recunoscători că au unde să se adăpostească zi de zi. Un destin tragicLa numai 34 de ani, mama copiilor, Ghiuler Ali, este văduvă. În urmă cu opt ani, femeia spune că locuia în comuna Băneasa, împreună cu familia soțului ei. Problemele au început să apară când soțul femeii a murit. „A băut otravă din greșeală și nu l-au mai putut salva. M-a lăsat cu trei copii și fără niciun ban în buzunar”, își amintește Ghiuler cu tristețe. La scurt timp de la decesul bărbatului său, bunica copiilor a plecat și ea dintre cei vii. Timp de doi ani, tânăra și cei trei copii ai săi au fost nevoiți să conviețuiască doar cu bunicul, care nu le suporta prezența sub nicio formă. „A fost rău de la început, dar mai târziu nici nu ne mai puteam înțelege cu el. Cred că a înnebunit. Nu mai putea să suporte zgomotele și plânsetul copiilor, așa că ne-a gonit”, mai spune femeia. Atunci a început calvarul. Ghiuler a fost nevoită să își ia micuții și să le găsească un acoperiș. A decis să vină în Constanța, unde l-a cunoscut pe actualul concubin, cu care are un copilaș de 3 ani și jumătate. Timp de șase ani, aceștia au dormit pe unde au apucat, au muncit ce au găsit și au supraviețuit cum au putut ei mai bine. Povestea lor l-a înduioșat pe proprietarÎn ciuda stării deplorabile a clădirii, familia de romi a găsit, acolo, un adăpost, un loc în care să se ferească de ochii lumii și să poată dormi noaptea. Au avut noroc, dacă se poate spune, deoarece proprietarul clădirii abandonate le-a dat voie să se adăpostească de frigul necruțător al iernii. În prezent, în casa părăsită de pe bulevardul Ferdinand locuiește Ghiuler Ali, împreună cu concubinul ei, Osman Mustafa, de 34 de ani, fratele ei, cei trei copii cu primul soț și cel mai nou venit în familie, Iusein Ali, care mai are puțin și împlinește patru ani. Supraviețuiesc din mila vecinilor Copiii din prima căsătorie au crescut mari acum și muncesc și ei pe unde apucă să mai câștige un ban în plus, dar nu se dau în lături nici de la treburile casnice. Când am ajuns la casa abandonată, cei trei frați, doi băieți și o fată, erau plini de funingine din cap până în picioare pentru că doar ce aprinseseră focul, singura modalitate prin care se mai pot încălzi. Unul dintre băieți mânca ce a mai rămas dintr-un borcan în care a fost puțin orez cu lapte. Micuțul Iusein, murdar și răcit, stătea cuminte, dar vesel în brațele mamei sale, sătul, probabil de la orezul cu lapte.Mama lor ne-a mărturisit că reușesc să supraviețuiască și datorită pachețelelor cu mâncare pe care le primesc la biserică de la oameni. Singurul venit lunar pe care îl au este indemnizația de la stat pentru cel mic, care nu depășește 290 de lei, iar concu-binul mamei nu câștigă niciun ban. Femeia speră, totuși, ca acesta să plece în străinătate, unde să găsească un loc de muncă și să le poată oferi un adăpost mai bun.