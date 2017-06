Drama copiilor dispăruţi. "Mi-a fost frică, erau mulţi drogaţi!"

Drama copiilor dispăruți. "Mi-a fost frică, erau mulți drogați!"

„Am fugit de acasă pentru că tata nu m-a lăsat să merg în Vama Veche de 1 Mai. Mergeau mai mulți prieteni și voiam neapărat să ajung și eu acolo, mai ales că nu fusesem niciodată. Am plecat mințind-o pe mama că mă duc la o colegă și abia seara și-au dat seama că nu sunt la ea. Era prea târziu. Tata m-a sunat într-una, dar i-am trimis un sms și i-am spus că sunt în Vamă, sunt ok și apoi am închis telefonul. Am petrecut toată noaptea, a doua zi la fel, dar seara am simțit că nu mai pot și l-am sunat pe tata să vină să mă ia. A venit cât a putut de repede, nu mi-a spus nimic, nu m-a certat, nu m-a pedepsit, doar m-a strâns tare în brațe când am ajuns acasă și atunci am înțeles cât de tare îi îngrijorasem. Nu mi-a plăcut în Vamă pentru că erau foarte mulți tineri drogați, mi-au fost oferite droguri, dar am refuzat. Mi-a părut rău că am plecat!”.Aceasta este povestea Alexandrei, o adolescentă de 17 ani din Constanța, care s-a întors acasă. Însă, pentru mulți, plecarea rămâne definitivă.4.377 de dispariții de copii au fost raportate în 2016, în țara noastră. Practic, zilnic, cel puțin 11 copii dispar de acasă. Însă, în peste 95 la sută din cazuri este vorba despre plecări voluntare, cele mai multe dispariții fiind înregistrate în rândul adolescenților. Din păcate, mulți dintre copii pleacă intenționat de la domiciliu sau din centrele de ocrotire, pe o perioadă nedeterminată.Cifrele prezentate de organizația Salvați Copiii sunt alarmante și se poate vorbi chiar despre un fenomen. Principalele motive care îi determină pe copii să își părăsească familia sau centrele de ocrotire sunt neglijarea și lipsa de supraveghere din partea adulților responsabili, conflictele repetate în familie, abuzurile fizice și/sau emoționale, lăsarea lor în grija bunicilor sau a altor rude, odată cu plecare părinților la muncă în străinătate, blocaje în comunicarea cu părinții, cu precădere în situații dificile, abandonul școlar și influența sau presiunea anturajului, consumul de alcool și substanțe halucinogene, dar și situația economică a familiei.„Este cutremurător să vedem că, într-o perioadă oricum dificilă cum este adolescența, copiii trăiesc situații de viață în care fuga de acasă pare să fie cea mai bună soluție. Au nevoie de sprijinul nostru pentru a realiza că este o falsă soluție, este un risc suplimentar pentru exploatare, abuz, trafic de copii. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor din centrele de ocrotire, care fug în mod repetat din aceste instituții. Fuga reprezintă în viziunea lor o soluție pentru toate problemele cu care se confruntă, fără să realizeze că, dincolo de ușa casei sau a instalației de protecție sunt adesea provocări mai mari, greu de gestionat. Aceste situații cu care ne confruntăm trebuie abordate urgent prin crearea unor mecanisme eficiente de prevenire adresate deopotrivă copiilor și adulților care îi au în grijă”, este de părere Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Salvați Copiii.În încercarea de a atrage atenția asupra numărului mare de dispariții voluntare în rândul copiilor, echipele de voluntari și specialiști ale Salvați Copiii au desfășurat, zilele acestea, în cadrul Săptămânii Școala Altfel, activități cu peste 1.200 de elevi din 22 de școli și licee din capitală și mai multe orașe, inclusiv Constanța. Adolescenților li s-a vorbit despre riscurile părăsirii căminului, indiferent cât de grele ar fi condițiile și cât de mari neînțelegerile cu părinții. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea identificării din timp a dificultăților cu care se confruntă tinerii și găsirea celor mai bune soluții, precum și asigurarea intervenției în cadrul unui parteneriat solid între părinți, cadre didactice, consilieri școlari, psihologi și poliție.„Activitățile au fost organizate sub egida zilei de 25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, și s-au constituit într-un demers de prevenție a fenomenului, dat fiind faptul că, în cele mai multe situații de copii dispăruți, avem de-a face cu deciziile voluntare ale copiilor, care aleg să fugă de-acasă sau din centrul de plasament”, mai explică președintele Salvați Copiii.