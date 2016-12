Drama bebeluşilor abandonaţi în maternităţi

3

Campania "DE LA INIMA LA INIMA"

Am inceput de curand campanie umanitara “DE LA INIMA LA INIMA” pentru a ajuta copiii defavorizati din jud. Prahova, cu ocazia sarbatorilor de iarna ce se apropie. Aici puteti afla mai multe detalii: http://asociatia-o-parte-din-rai.blogspot.ro/ Am strans deja un numar insemnat de persoane interesate de campania noastra. As dori sa colaborez cu dumneavoastra, pentru a-i implica pe copiii defavorizati in aceasta campanie si a le oferi ajutoarele umanitare care se vor strange. In cazul in care sunteti interesat/a, va rog sa-mi raspundeti la e-mail, oferindu-mi mai multe detalii prin care putem lua legătura. Vă multumesc anticipat!