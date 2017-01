Dragonul de mare i-a băgat în spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cinci pacienți înțepați de o specie de pește numită popular „dragon de mare" au ajuns, în ultimele zece zile, în stare gravă la Urgența Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității medicale, ne-a declarat că pacienții transpirau, aveau dificultăți în respirație, buze vineții și tensiune arterială crescută. Pacienții, cei mai mulți dintre ei pescari amatori, au fost înțepați de peștele veninos, care mai este denumit popular și „drac de mare", în timp ce încercau să îl captureze. Bolnavii au ajuns la spital cu mâna umflată, iar la nivelul degetelor deja începuse să se dezvolte necroză cutanată. Dr. Stoian a explicat că simptomatologia diferă de la un pacient la altul: „Una este ca aceste modificări ale stării de sănătate să se producă la un pacient tânăr, care nu are niciun antecedent de boală, și alta este când afectează un vârstnic care are hipertensiune, bronșită sau alte afecțiuni. Spre exemplu, pacientul care a stat cinci zile internat în spital avea și o afecțiune cardiacă și una pulmonară și a venit cu tensiune arterială foarte mare." Medicii spun că, în cazul în care nu se iau măsurile necesare, pacientul înțepat de această specie de pește poate face șoc anafilactic și chiar deceda. Dragonul de mare (trachinus draco) trăiește pe fundul nisipos al mării, în apropierea țărmului și, de multe ori, pescarii îl prind accidental cu momelile folosite la guvide. Nu are o lungime mai mare de 30 - 40 de centimetri. Are o înfățișare foarte ciudată - capul umflat, ochii bulbucați și mari. Este un pește foarte periculos și necesită o atenție deosebită la eliberarea din cârlig deoarece la înotătoarea dorsală are țepi veninoși, a căror înțepătură este extrem de periculoasă.