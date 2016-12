Douăzeci de tone deşeuri electrice s-au colectat în judeţ în urma campaniei naţionale „Marea debarasare”

Douăzeci de tone deșeuri electrice s-au colectat în județ în urma campaniei naționale „Marea debarasare”

În urma campaniei naționale de colectare a deșeurilor electrice și electronice „Marea debarasare”, la nivelul județului Constanța s-au colectat aproximativ 22,5 tone, așa cum ne-a declarat Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu Constanța. Orașul Constanța este cap de listă cu 19,5 tone de deșeuri colectate. La Năvodari, Mangalia și Medgidia s-a strâns de la populație și agenții economici aproximativ câte o tonă de deșeuri electrice și electrocasnice. Conform angajamentelor asu-mate de țara noastră, până la sfârșitul anului, trebuie să colectăm 4 kg deșeuri pe cap de locuitor. Din punctul de vedere al autorităților de mediu, angajamentele față de Uniunea Europeană reprezintă doar o… țintă și nu se întâmplă nimic dacă nu reușim s-o atingem. Ministrul Mediului, Korodi Attila, a anunțat sâmbătă că, până la ora 12.00, din întreaga țară s-au adunat 193 de tone de deșeuri electronice și electrocasnice, oficialul exprimându-și speranța ca, până seară, cantitatea adunată să depășească 600 de tone. Korodi Attila a declarat că regiunile fruntașe în cadrul acțiunii „Marea debarasare” sunt Regiunea Centru, Nord-Vest, Sud-Vest și Capitala, iar în ceea ce privește cetățenii care au dorit să mai colecteze din aceste deșeuri pentru uz propriu, deși aparatele erau neutilizabile, colaborarea dintre autoritățile locale și polițiștii comunitari a fost bună și nu au existat probleme. Potrivit lui Korodi, ca urmare a solicitării oamenilor, se dorește extinderea acestui program de debarasare și în localitățile mai mici, sub 20.000, din mediul urban, plus mediul rural. „Din toamnă, vom include și zona rurală, avem destul exercițiu la nivel național, a declarat Korodi.