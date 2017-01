Două drumuri naţionale rămân închise din cauza zăpezii

Două drumuri naționale rămân închise din cauza zăpezii

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Drumul național DN 24D Tulucești - Vârlezi (județul Galați) și DN 11A Podu Turcului (județul Bacău) - Bârlad (județul Vaslui) sunt în continuare închise, din cauza zăpezii, iar pe altele sunt restricții pentru traficul greu, informează miercuri Centrul Infotrafic din Poliția Română, citat de Mediafax.În județul Vaslui, traficul rutier a fost reluat, în condiții de iarnă, pe tronsonul Fălciu - Murgeni al DN 24A, astfel că între Huși și Murgeni se circulă cu restricție pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.Potrivit reprezentanților Prefecturii Vaslui, DN 11A este în continuare închis circulației pe sectorul Bârlad - Ivești, fiind executate lucrări de deszăpezire pe aceeași arteră între localitățile Ivești și Podu Turcului, județul Bacău. De asemenea, sunt închise de peste 48 de ore și cinci drumuri județene, din cele zece care erau înzăpezite în cursul zilei de marți.Traficul rutier a fost reluat în condiții normale pe drumul național DN 24B Huși - Albița, peste 200 de tiruri îndreptându-se spre vamă în ultimele 12 ore."Traficul a fost reluat în condiții normale și pe DN 24B Huși - Albița, tuturor celor 50 de TIR-uri care se aflau la ieșirea din Huși și altor 110 staționate în municipiul Bârlad permițându-le să meargă spre Punctul de Trecere a Frontierei Albița. De asemenea, au mai existat alte câteva zeci de autotrenuri care au venit în ultimele 12 ore dinspre Tecuci spre vamă, cu destinație Republica Moldova", a declarat miercuri, corespondentului MEDIAFAX, prefectul județului Vaslui, Andrei Puică.Pe drumurile naționale din județul Tulcea - DN22, DN22D, DN22E, DN22F și DN22A - se circulă cu restricție pentru autovehiculele de peste 7,5 tone, potrivit Centrului Infotrafic.Traficul pe DN1 București - Brașov este scăzută în intensitate, dar este posibil ca în orele următoare să se formeze coloane de mașini la Comarnic și în stațiunile de pe Valea Prahovei, a precizat Centrul Infotrafic, recomandând șoferilor care merg spre Brașov să folosească ruta alternativă DN1A Ploiești - Cheia - Săcele.Circulația vehiculelor, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi restricționată în data de 31 decembrie 2014, între orele 16.00 și 22.00, iar în zilele de 1 și 2 ianuarie 2015, în intervalul 6.00-22.00, pe autostrada A2 București - Murfatlar în cazul celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pe DN7 Pitești - Râmnicu Vâlcea - Veștem și pe DN39 Agigea - Mangalia, în cazul celor cu masa mai mare de 7,5 tone, potrivit prevederilor HG 1777/2004.Vremea va fi geroasă în toată țara, până vineri, cu temperaturi minime sub minus 15 grade și, în unele zone, sub minus 25 de grade, în timpul zilei temperaturile maxime fiind între minus zece și zero grade.