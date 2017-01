Donarea de sânge are nevoie urgentă de o transfuzie de bani

Donarea de sânge înseamnă salvarea unor vieți. Donatori există - în parte și datorită campaniilor de promovare, derulate în ultimii ani. Sunt zile în care peste 60 de constănțeni trec pragul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța pentru a dona sânge. Lipsurile financiare pune în pericol însă continuarea activității centrelor din sistemul transfuziilor sanguine. Astăzi este termenul limită până la care șefii centrelor de transfuzii sanguine trebuie să trimită Ministerului Sănătății propunerile lor pentru depășirea situației critice. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța, asemenea unităților similare din țară, se confruntă cu grave lipsuri financiare. Fila de buget transmisă de la Institutul Național de Hematologie este insuficientă pentru necesitățile instituției constănțene. „Pe 15 august, angajații și-au luat doar salariile de bază și sporurile de vechime. Pentru sporurile de condiții deosebite de muncă, care reprezintă aproximativ 40% din salariu, nu mai sunt fonduri. Pentru salariile de bază, fondurile existente mai acoperă și luna septembrie inclusiv, dar pentru restul lunilor, până la sfârșitul anului, nu mai sunt bani”, ne-a declarat dr. Alina Dobrotă, directorul CRTS Constanța. În consecință, personalul, și așa insuficient, se împuținează. Angajații au început să-și caute alte locuri de muncă, nu neapărat mai bine plătite, ci unde să-și primească salariile. „Normativul spune că ar trebui să fim șase - șapte medici, plus chimiști, biologici. Nici nu am avea loc în centru dacă am fi câți prevede normativul. În schimb, noi suntem, în total, 13 cadre medicale, dintre care eu sunt singurul medic, restul fiind asistente”, a arătat reprezentantul centrului, adăugând că două asistente și-au dat demisia luna aceasta, după ce, la începutul verii, trei cadre medii și-au găsit alte job-uri. Iar cadrele medicale vor continua să demisioneze, dacă situația nu se remediază. Soluții pentru ca angajații să-și primească salariile Miercuri, 19 august, șefii centrelor de transfuzii s-au întâlnit, la București, cu dr. Cristian Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru a-și spune păsurile. „S-a stabilit ca fiecare șef de centru să trimită propuneri cu măsurile pe care le consideră necesare, la nivel local. Luni (n.r. astăzi) trebuie să trimitem propunerile”, ne-a spus dr. Alina Dobrotă. După analizarea situației de la nivelul centrului constănțean, dr. Alina Dobrotă a hotărât să propună ca banii necesari pentru salarii să fie transferați din alte domenii. „Eu voi propune să luăm o parte din bani din veniturile proprii, pe care le avem din analizele la cerere pe care le mai facem. Banii aceștia îi foloseam pentru achiziționarea de dezinfectant, pentru că de la centru nu ne-au trimis deloc fonduri pentru materiale sanitare. Vom putea acoperi, astfel, sporurile pentru maxim două luni. Nu putem să luăm nici prea mult, pentru că rămânem descoperiți pe partea medicală. A doua propunere vizează luarea de fonduri din bugetul de achiziții pentru materialele sanitare folosite la analizele care nu sunt obligatorii și pe care le facem la cerere”, a afirmat medicul constănțean. Procedura aceasta este însă de durată și „vom avea un răspuns, cel mai probabil, în octombrie”, a adăugat dr. Dobrotă. Pe de altă parte, șefii centrelor de transfuzii sanguine au fost „sfătuiți” de reprezentantul ministerului de resort să facă economii. La Constanța, singurul domeniu unde pot fi reduse - și mai mult! - cheltuielile îl constituie deplasările în teritoriu, introduse în ultimii ani pentru a veni în sprijinul donatorilor din mediul rural. Caravana a avut succes în localități precum Mangalia - unde se prezentau, la fiecare deplasare, în jur de 70 - 80 donatori de sânge, la Cobadin, unde sunt recoltate, de fiecare dată, aproximativ 40 de unități de sânge. „Oricum, aceste deplasări sunt programate în funcție de personalul și fondurile disponibile, pentru că nici pentru combustibil nu sunt bani”, a precizat medicul constănțean. 1.100 donatori de sânge pe lună În prezent, numărul celor care donează sânge la CRTS Constanța este în creștere, comparativ cu anii trecuți, cu aproximativ 30%. Lunar, centrul constănțean înregistrează circa 1.100 de donatori. „Sunt zile, cum a fost și vineri, 21 august, când avem peste 60 de donatori”, a menționat dr. Dobrotă. Din acest motiv, medi- cul speră ca reprezentanții ministerului să găsească soluții într-un timp cât mai scurt. „Pentru unitățile de primiri urgențe s-au găsit fonduri, ei își iau sporurile de 75%, dar pentru sistemul de transfuzii sanguine, unde sunt doar 1.150 de angajați la nivelul întregii țări, nu se poate? În țară au fost proteste, noi nu suntem adepții acestor manifestări, pentru a nu-i lăsa pe donatori să aștepte, dar sperăm să se găsească o rezolvare”, a concluzionat reprezentantul centrului.