Doi delfini, morţi pe plaja din Eforie Sud

Doi delfini, morți pe plaja din Eforie Sud

Doi delfini au sfârșit de Paște pe plaja din Eforie Sud. Unul dintre animale era foarte bolnav, celălalt însă, un mascul pui, s-a prins în plasele pescarilor din zonă, lucru care i-a fost fatal. Cadavrele au fost ridicate de echipa de monitorizare din cadrul programului „Delfinii în criză!” - „Dolphins in distress”, care a efectuat și necropsiile. „Duminică, în prima zi de Paște, la ora 12, am fost sesizați de la serviciul 112 de existența unui delfin viu, la mal, pe plaja din Eforie Sud, la Capul Turcului. Fiind sărbătoare și majoritatea volun-tarilor noștri fiind plecați din localitate, am ajuns la fața locului în jurul orei 21,30, unde am constatat că delfinul era decedat. L-am ridicat luni, la ora 7 dimineața, pentru că în seara respectivă nu am fi avut sală de necropsie. În timp ce-l căutam am mai descoperit, în apropiere, încă un exemplar decedat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al SEOPMM Oceanic-Club, biologul Răzvan Popescu Mirceni. În urma autopsiilor s-a constatat că primul delfin suferea de o infecție foarte puternică în organism și nu ar fi avut șanse de supraviețuire chiar dacă intervenția echipei ar fi fost mult mai rapidă. Cel de-al doilea, însă, prezenta urme vizibile de răni produse de plasele pescarilor din zonă. „Era un mascul foarte tânăr, având mai puțin de un metru. Exemplarele din specia respectivă depășesc, la maturitate, un metru. Se vedea foarte clar că fusese prins în plase”, a arătat Răzvan Popescu-Mirceni. Cu numai câteva săptămâni în urmă, echipa Oceanic-Club reușea să salveze un delfin tânăr eșuat în zona plajei Cap Midia. Voluntarii i-au administrat vitamine, minerale și fortifiante și l-au transportat în incinta portului Midia, pentru a se reface. Acesta prezenta numeroase leziuni pe corp, biologii presupunând că ar fi avut un impact cu o ambarcațiune, în urma căruia ar fi rămas tem-porar fără deplinătatea abilităților de orientare.