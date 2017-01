„Doctorul a căzut în genunchi şi mi-a spus că nu o să mai profeseze niciodată“

Tatăl adolescentei moarte în urma unui avort cere să se facă dreptate

„Doctorul a căzut în genunchi și mi-a spus că nu o să mai profeseze niciodată“

O copilă de 15 ani a murit, în noaptea de marți spre miercuri, în Spitalul Județean Constanța, după ce a fost supusă unui chiuretaj. Împrejurările în care a survenit decesul ridică suspiciuni, astfel că spitalul, dar și Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor îl cercetează pe dr. Hany Riad, cel care a realizat intervenția chirurgicală. De asemenea, polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Mai mult, părinții îl acuză pe ginecolog că le-ar fi pretins 5.000 de lei pentru chiuretaj, dar nu le-a spus că operația este riscantă pentru adolescentă. Până la finalizarea anchetelor, conducerea Spitalului Județean a decis suspendarea raporturilor de muncă avute cu medicul ginecolog. Hulia Rabia Sabula a fost înmormântată ieri, fiind condusă pe ultimul drum de rude, prieteni și colegi de școală. Împlinise 15 ani în luna martie și nimeni nu se aștepta ca viața să-i fie curmată brusc, din cauza unei greșeli a tinereții. Părinții au aflat săptămâna trecută că fiica lor era însărcinată și împreună au decis că cel mai bine ar fi să facă o întrerupere de sarcină. „A pus capul în poala mea și mi-a spus că a greșit. «Tată, te rog să mă ierți», mi-a spus. Cum să nu o iert? I-am spus să stea liniștită, vedem ce facem”, ne-a spus Metin Sabula, tatăl adolescentei, ieri, înainte de înmormântarea fetei. Părinții spun că au dat 3.000 de lei pentru avort Inițial, au mers la dr. Ioan Dehelean, dar după efectuarea analizelor și a unei ecografii, ginecologul a refuzat să realizeze întreruperea de sarcină. „Ne-a spus că sarcina este avansată și nu se poate”, își amintește tatăl. Dar, pentru că adolescenta insista că nu dorește să păstreze copilul, au mers la Spitalul Județean. De data aceasta, dr. Hany Riad, cel care era de gardă, nu le-a spus nici de sarcina avansată, nici că nu se poate face avort, ci le-a cerut o sumă exorbitantă de bani pentru a-i „ajuta”. „Era de gardă dr. Riad, el ne-a spus că se poate face întrerupere și ne-a cerut 50 de milioane de lei vechi. Am reușit să strâng doar 30 de milioane de lei vechi, zece milioane erau pentru tratament, așa ne-a spus, iar restul pentru el. De săptămâna trecută, fata a mers la consultație la el și îi dădea câte două pastile, în formă de romb, pe zi, și îi spunea că încă nu este gata pentru avort. Marți după-amiază i-a spus că poate să-i facă avort”, ne-a mai declarat tatăl îndurerat. Părintele a adăugat că fiica lui a ajuns la spital pe picioarele ei, nu se simțea rău și nici nu a încercat să-și provoace singură avort. După intervenția chirurgicală, care a fost efectuată târziu în noapte, în jurul orei 23,00, pacienta părea să se simtă bine. „S-a trezit, a vorbit cu mama ei. La vreo jumătate de oră însă, i-a scăzut tensiunea și au dus-o la Terapie Intensivă. Până la 4,00 fără ceva, când am ajuns eu la spital, era deja moartă. Dr. Riad a recunoscut că mi-a omorât copilul, a căzut în genunchi, mi-a pupat mâna, și-a cerut iertare și mi-a spus că nu o să mai profeseze niciodată și mi-a dat banii înapoi”, ne-a mai mărturisit tatăl copilei. Cercetat pentru ucidere din culpă Părinții sunt deciși să-l tragă la răspundere pe medicul ginecolog, pe care îl acuză că a cauzat decesul fiicei lor. De altfel, și reprezentanții Spitalului Județean au luat, la rândul lor, măsuri. Ieri dimineață, la prima oră, s-a întrunit Consiliul Director al spitalului care a hotărât încetarea colaborării cu dr. Hany Riad (acesta nu era angajat al spitalului, ci efectua doar gărzi, în baza unui contract de colaborare reînnoit anual). Tot la nivelul spitalului urmează să fie efectuată o cercetare de către Comitetul medical, care va întocmi raportul final până luni, 10 mai. De asemenea, au fost sesizate comisiile de malpraxis de la nivelul Direcției de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor Constanța, care au demarat, la rândul lor, anchete. Po-lițiștii îl cercetează și ei pe medicul ginecolog, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Sarcina avea cinci - șase luni, se arată în certificatul de deces Toate aceste anchete se impun, dată fiind starea avansată a sarcinii adolescentei. În fișa de internare se menționează că pacienta ar fi fost însărcinată în 14 săptămâni (adică aproximativ trei luni și jumătate). Pe de altă parte, în certificatul constatator de deces, semnat de medicul legist Ștefan Botez, se arată că „sarcina era de cinci - șase luni”. Oricare ar fi fost situația, legal, avortul nu putea fi efectuat decât dacă sarcina punea în pericol viața mamei sau prezenta risc de malformații. Iar din declarațiile părinților reiese că medicul i-ar fi administrat pastile care să-i provoace avortul copilei. Mai mult, același certificat constatator arată că decesul s-a datorat șocului hemoragic survenit în urma avortului. Rudele au mai afirmat că „medicul a tăiat și ce nu trebuia să taie, așa ne-a spus legistul”. Am încercat să-l contactăm, la rândul nostru, pe medic, dar la telefonul său a răspuns o femeie care a afirmat că, deocamdată, există o anchetă în desfășurare. Nicio îngrijire medicală aproape nouă ore Fișa de observație întocmită pacientei Hulia Rabia Sabula (și transmisă de conducerea spitalului senatorului Iulian Urban, care s-a implicat în acest caz în urma articolelor publicate, ieri, pe site-ul cotidianului „Cuget Liber”) arată că adolescenta nu a primit nicio îngrijire de la ora 13,18, când a fost internată și până la 22,40, când s-a decis efectuarea chiuretajului. „Bolnava a fost internată cu diagnosticul «avort în curs 14 săptămâni». Examenul clinic efectuat de dr. Snejana Sîmboteanu relevă stare generală bună, afrebilitate, iar la tușeul vaginal - col de nulipară, întredeschis, prin care curge sânge în cantitate redusă; corp uterin mărit de volum cât o sarcină de 14 săptămâni. Dr. Hany Riad, medicul de gardă din Secția de Ginecologie II, consemnează aceeași stare generală și locală la examenul efectuat la orele 13,30 și indică tratament antispastic și perfuzie cu ser fiziologic. Timp de câteva ore nu mai există nicio consemnare în foaia de observație privind evoluția pacientei, iar la ora 22,40 se decide chiuretaj, deoarece pacienta pierdea sânge și cheaguri în cantitate apreciabilă pe cale vaginală”. Medicul Hany Riad este cetățean egiptean, are 37 de ani, a obținut cetățenia română în decembrie 2002 și, până în prezent, SCJU nu a mai primit nicio plângere la adresa lui.