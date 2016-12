Doctorii şi inginerii constănţeni, aşteptaţi să lucreze în străinătate

Doctorii și inginerii constănțeni, așteptați să lucreze în străinătate

Constănțenii care doresc să muncească peste hotare au din ce în ce mai multe oferte. Pentru săptămâna aceasta, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin rețeaua de mobilitate Eures, propune peste 280 de posturi în zece țări din Europa. Se caută medici, ingineri, asistente, dar și persoane care să cunoască o meserie, cum ar fi sudori, strungari, electricieni și mecanici. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Marea Britanie, cu 66 de locuri de muncă pentru români, și în Franța, cu 50 de locuri. În Danemarca, sunt libere patru posturi de medic specialist psihiatru. Aplicanții trebuie să cunoască foarte bine limba engleză sau limba germană. Salarizarea este conform contractului colectiv în domeniu. Salariul estimativ de pornire este de 83.000 de euro pe an, în echivalent coroane daneze, plus suplimente. În Finlanda, o companie angajează zece persoane pentru curățenie și oferă un salariu net cuprins între 1.200 și 1.300 de euro net pe lună.12.000 de euro pe lună pentru un anestezist Medicii anesteziști, endocrinologi, de geriatrie, ginecologi, generaliști sau de urgență care știu limba franceză pot opta pentru unul din posturile disponibile în Franța. Pentru anesteziști, salariul este de 12.000 de euro pentru 15 zile de lucru lunar, un week-end de gardă pe lună, în medie, iar pentru ceilalți salariul este negociabil, în funcție de experiență. Se acordă și sprijin pentru locuință, timp de o lună de zile. Sunt libere și posturi de chirurgi oftalmologi, chirurg vascular, chirurg visceral și radiolog. Se oferă salarii minime de 8.000 de euro pe lună și scutire la impozitul pe salariu pentru un an, plus sprijin pentru găsirea unei locuințe. Oferta mai include posturi pentru terapeut ocupațional, kinetoterapeut și ortofonist. Este specificat doar salariul pentru kinetoterapeut, de 2.185 de euro pe lună. Tot în Franța se angajează și sudori și strugari, retribuțiile lunare pornind de la 1.500 și ajungând la 1.700 de euro brut, negociabil în funcție de experiență.Se caută însoțitori de bătrâni în Germania În Germania, Eures propune posturi de asistent/însoțitor persoane în vârstă, mecanic instalator instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, electrician, asistent medical și instalator întreținere (mecanic industrial). Salariile sunt calculate în funcție de clasa de impozitare în domeniu. Pentru electricieni, salariul pornește de la 10 euro brut pe oră. 25 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români și în Irlanda, acolo unde se caută psihiatri, doctori oftalmologi și asistente medicale. Pentru medici, salariul este de 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistente, de 2.008 euro brut pe lună.Ingineri români pentru norvegieni În Marea Britanie, o asistentă medicală la terapie intensivă primește până la 27.000 de lire sterline brut pe an, în timp ce o asistentă generalistă primește maximum 24.799 de lire brut pe an. În Marea Britanie, se mai caută și analiști financiari și analiști programatori, cu salarii între 25.000 și 35.000 de lire brut pe an, administratori baze de date MS sau seniori programatori, cu salarii între 30.000 și 40.000 de lire brut pe an. Inginerii sunt la mare căutare în Norvegia. O firmă are libere posturi de inginer analiză structurală, inginer automatist, inginer electric, inginer mecanic, inginer șef, inginer siguranță tehnică și inginer structural proiectare. Se oferă salarii cuprinse între 50.000 și 100.000 de euro pe an, în funcție de experiență. Și în Spania, sunt doriți ingineri români, atât pe sectorul farmaceutic, cât și pentru sectorul auto și proiectare utilaje.Pentru constănțenii cu diplome de tehnician IT, oferta cuprinde trei posturi în Cehia, la un salariu de 1.500 - 1.650 de euro pe lună. Persoanele interesate de mai multe detalii se pot adresa consilierului Eures Elena Pană, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, tel. 0241/481.553.