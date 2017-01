Dobrogea, plină de păduri de eoliene

2

???

de ce un an greu? au trebuit sa munceasca? e datoria lor sa faca toate lucrurile expuse in articol? nu? e vorba de job description sau de fisa postului... nu ii mai plangeti pe fiecare... felicitari pentru felul in care si-au indeplinit indatoririle, huiduieli pentru felul in care le-au implementat... asta e: ne place sa ne plangem aiurea, si ridicam in slavi ceea ce e normal! cat despre gunoaie: cum sa selectez gunoiul atata vreme cat trebuie sa cumpar trei pubele pentru a proteja sacul galben distribuit de polaris? sa aranjeze pubele speciale, dimensionate pentru fiecare cetatean ce sta la curte... este inadmisibil sa stea sacul galben in curte in afara tomberonului/ pubelei expus soarelui si ploii... se uda, se deterioreaza, se imprastie... nu nu... asa ceva... e greu de imaginat...