"Doar cu pensia, murim de foame!"

lasa

Nu-i mai plange tu pe pensionari (in general, vorbind). Mai degraba deplange pe tinerii care lucreaza cu "minim pe economie" in cartea de munca....ei vor fi muritorii de foame peste 15-30 de ani, asta ca sa stii. Sa stii ca nu e rusine, sa fii pensionar si sa si muncesti sa mai castigi un ban. Problema stii care e? Pomana electorala. Multi au votat functie de pachetul primit, DOI BANI NU AU DAT ca vand viitorul nepotilor lor. Politicienii au dat cativa lei in plus la pensie si au castigat prin voturile "cumparate" miliarde. E unul din motivele ptr care tara a ajuns unde e acum. Mai bine ai tacea, sa stii ca nu gandesti corect. In felul lui, "make" cam are dreptate.

Răspuns la: Pentru unii ca Make

Adăugat de : Daniel, 18 decembrie 2014

Pensionarii au construit ceea ce acum vand mafiotii pe nimic,ceea ce se distruge cu mare pofta de unii ,,afaceristi''. Cei mai multi si-au irosit...