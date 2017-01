Doar 7 din cele 230 de gropi de gunoi din judeţul Constanţa au fost închise ca la carte

Doar 7 din cele 230 de gropi de gunoi din județul Constanța au fost închise ca la carte

Termenul limită pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme din mediul rural, respectiv data de 16 iulie, este aproape. Cu toate acestea, potrivit datelor furnizate de Agenția de Protecția Mediului (APM) Constanța, până în prezent au fost închise doar gropile de gunoi din Băneasa, Agigea, Costinești și Aliman. Hotărârea de Guvern 349/2005 privind depozitarea deșeurilor impune ca până la 16 iulie anul curent, toate spațiile din mediul rural, folosite pentru depozitarea deșeurilor, să fie desființate și reabilitate. Concret, reprezentanții APM Constanța spun că deșeurile trebuie compactate cu buldozerul, avându-se grijă să fie îndepărtate obiectele voluminoase, precum echipamentele electrice și electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele, mobilierul sau resturile rezultate din demolări. Peste zona astfel curățată și nivelată se pune un strat de pământ, cu o grosime de circa 30 de centimetri. „Întreaga suprafață este însămân-țată uniform cu iarbă, care se întreține timp de doi ani. În acest timp, pe suprafața acoperită nu vor pătrunde alte utilaje, în afara celor destinate întreținerii stratului vegetal. Locul trebuie marcat, iar iarna nu se permite săniușul pe depozitul închis”, a arătat Senol Zevri, director coordonator APM Constanța. În ciuda faptului că edilii locali au avut vreme suficientă pentru aceste operațiuni, ele au fost lăsate, în cele mai multe cazuri, pe ultima sută de metri. Așa se face că, până la ora actuală, au fost închise doar câteva gropi de gunoi, conform datelor existente la APM: patru depozite neconforme din cele cinci existente la Băneasa, groapa de gunoi din Agigea, cea de la Costinești și una din cele două aflate în Aliman. „Celelalte depozite se află în diverse stadii de închidere, respec-tiv la stadiul transportului deșeurilor către un depozit ecologic, reducerii suprafețelor depozitelor etc”, ne-a mai comunicat Senol Zevri. Adică restul până la 230 de gropi neconforme, câte sunt în total… Cu toate acestea, primarii susțin că vor închide depozitele până la termenul limită impus. Dealtfel, lucrările de acoperire a gropilor de gunoi sunt în toi în majoritatea localităților. Problema este însă, după cum ne-au spus mai mulți edili locali, cum vor proceda la colectarea și depozitarea resturilor menajere după jumătatea lunii în curs. Cei mai mulți au găsit soluția cea mai puțin costisitoare: gospodarii își vor depozita deșeurile provenite de la animale pe propriile terenuri și le vor folosi ca îngrășământ. Saci menajeri împărțiți la Siliștea pentru colectare selectivă Astfel se va proceda și în Siliștea, după cum ne-a declarat primarul Mihai Soare, unde gropile de gunoi au fost astupate și urmează să fie împlinite și celelalte sarcini până la 16 iulie. „Am mai avut probleme cu câțiva localnici, pentru că nu au înțeles că au fost închise gropile de gunoi. Le-am spus oamenilor că gunoiul de grajd, cum îi spunem noi, va trebui depozitat pe propriile terenuri. Cei care nu au proprietăți, au vecini, rude, prieteni și îi ajută”, a afirmat edilul. Iar soluția pentru colectarea resturilor menajere, respectiv a sticlelor, pet-urilor și hârtiei, care trebuie selectate, a fost găsită. „Inițial ne-am gândit să punem pubele, ca în alte localități. Dar am văzut că în alte părți nu au avut rezultatele scontate. Tomberoanele trebuie supravegheate, pentru a nu exista încurcături. Așa că ne-am hotărât, la ultima ședință de Consiliu Local, să împărțim saci menajeri, de diverse culori, pentru ca fiecare să facă selecția în propria gospodărie. Noi vom ridica sacii la sfârșit de săptămână, îi vom preda firmelor specializate, iar din banii primiți vom susține procedura de colectare”, ne-a expus Mihai Soare modalitatea de colectare a deșeurilor. Edilul local din Aliman, Gheorghe Topalu, ne-a declarat că mai trebuie să finalizeze închiderea gropii de gunoi din satul Dunăreni și este în grafic. Cât privește colectarea și depozitarea deșeurilor pe viitor, primarul intenționează să impună o „taxă de gunoi, precum în mediul urban”, pentru a putea să strângă resturile menajere - întrucât cele rezultate de la animale vor fi aruncate tot pe câmp, ca îngrășământ - și să le transporte la Deleni, unde se va construi o stație de sortare a de-șeurilor. „Încă nu am făcut un calcul cât ne va costa”, s-a justificat primarul când a fost întrebat cât vor fi nevoiți să scoată sătenii din buzu-nar. La Deleni se lucrează de zor la astuparea depozitelor Pe de altă parte, atât edilul din Aliman, cât și ceilalți primari care se bazează pe stația de sortare de la Deleni, vor trebui să mai aștepte. „Suntem abia la faza de obținere a avizărilor, nu cred că vom reuși să deschidem stația până pe 16 iulie. Am cerut sprijinul Consiliului Județean Constanța și ni s-a promis ajutorul”, ne-a spus Mariana Tilicea, viceprimarul comunei Deleni. În ceea ce privește stadiul de desființare a gropilor de gunoi, vicele ne-a spus că se lucrează de zor. „Avem patru gropi de gunoi, câte una în fiecare sat. La Pietreni mai avem vreo două zile și terminăm, chiar acum sunt buldozerele acolo (n.r. vineri, 3 iulie), la Deleni trebuie să acoperim cu pământ fertil. La Șipote terminăm în vreo două zile, iar la Petroșani, cam în trei zile. Trebuie să găsim apoi o soluție pentru a planta niște puieți”, a adăugat viceprimărița. În cazul în care nu se vor conforma legislației, primarii vor trebui să plătească sancțiuni de 10.000 de lei, impuse de Guvern.