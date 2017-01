Doar 316 copii adoptaţi în 2007

Doar 316 copii adoptați în 2007

Ştire online publicată Marţi, 23 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul de copii adoptați în România, din 2002 și până în luna iunie a acestui an, a fost de aproape 8.000, iar în prima jumătate a lui 2007 s-a înregistrat cel mai mic număr de adopții din ultimii șase ani, și anume 316, potrivit Raportului periodic al României privind drepturile copilului. Potrivit celui de al treilea și al patrulea raport periodic privind implementarea prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, numărul adopțiilor naționale și internaționale "definitive și irevocabile" înregistrate din 2002 până în luna iunie a acestui an a fost de 7.963. Astfel, din anul 2002 și până în luna iunie a acestui an, pe plan intern au fost adoptați 7.024 de copii, în timp ce numărul adopțiilor internaționale a fost de 947, până în anul 2005. Potrivit datelor din raport, numărul adopțiilor este în scădere. Dacă în anul 2005 au existat 1.422 de adopții naționale, iar în 2006 un număr de 1.421, în primele șase luni ale anului 2007 nu s-au înregistrat decât 316 adopții. Persoana care dorește să devină părinte adoptiv trece printr-o evaluare socială, o evaluare psihologică, cât și printr-o pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Astfel, au loc minimum șase întâlniri între asistentul social sau psiholog, după caz, și persoanele sau familiile potențial adoptatoare, „în grup, în cuplu și individual", atât la domiciliul solicitanților, cât și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului. Urmează, apoi, alte patru întâlniri între familie și specialist (o întâlnire de informare și trei de pregătire) pe parcursul procesului de evaluare și pregătire pentru acestea. De asemenea, mai sunt organizate trei sesiuni de pregătire, cu o durată cuprinsă între patru și șase ore, în grupuri de minimum trei cupluri și maximum opt cupluri, susținute de către unul sau doi asistenți sociali ori psihologi. În urma acestor sesiuni de discuții va fi întocmit un raport final, în baza căruia solicitantul va primi sau nu atestatului de persoană sau familie aptă să adopte.