Doar 30 de fetiţe au fost vaccinate împotriva cancerului de col uterin

La Constanța

Doar 30 de fetițe au fost vaccinate împotriva cancerului de col uterin

În județul Constanța, doar 30 din cele 3.190 de fetițe de clasa a IV-a au fost vaccinate împotriva cancerului decol uterin. Părinții a 2.973 de eleve au semnat declarația de refuz, iar 175 au declarat că sunt, deocamdată, indeciși. Statisticile au fost prezentate de directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, dr. Tanța Culețu. Campania de vaccinare a început, teoretic, pe 24 noiembrie. În toate școlile au fost organizate ședințe cu părinții pentru a li se aduce la cunoștință avantajele vaccinării, urmând ca ei să-și exprime acordul sau dezacordul cu privire la imunizare. Campania de informare va fi reluată În unele școli, însă, informarea a fost realizată de către învățători. Cadrele didactice au citit informațiile de pe pliantele trimise de Ministerul Sănătății, dar s-au aflat în imposibilitatea de a răspunde întrebărilor puse de părinți. Pentru că au avut nelămuriri în privința vaccinării, foarte puțini părinți și-au exprimat acordul. Așa se face că, din cele 3.712 doze livrate Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, doar 30 au fost folosite. „Deocamdată, Ministerul Sănătății nu ne-a transmis ce să facem cu vaccinurile, așa că vom continua informarea părinților, dar, de această dată, această informare va fi realizată doar prin intermediul medicilor”, a declarat dr. Tanța Culețu, directorul ASPJ. În cazul a aproximativ 50 de fetițe, niciun părinte nu s-a prezentat la ședințele organizate în școli. Părinții au refuzat vaccinarea, din cauza informațiilor contradictorii primite din partea specialiștilor. În plus, pe Internet circulă fel și fel de materiale potrivit cărora vaccinul ar putea provoca sterilitate sau chiar deces. Despre vaccin De cealaltă parte, informațiile de la Food and Drug Administration și Center for Biologics Evaluation and Research, din SUA, publicate pe www.fda.gov, arată că vaccinul „Gardasil” este sigur și eficace, iar cele 20 de cazuri de deces în cazul femeilor cărora le-a fost administrat vaccinul au fost determinate de alte cauze. Și în Europa au fost înregistrate două cazuri de deces în cazul fe-meilor cărora le-a fosta administrat vaccinul. Specialiștii de la European Medicines Agency (EMEA) au precizat, la acea vreme, că nu există o relație de cauzalitate între vaccinare și cele două decese. Cu toate astea, cauzele morții nu au putut fi identificate, iar în ianuarie EMEA anunța că va monitoriza în continuare reacțiile adverse pro-vocate de administrarea vaccinului. Raportul European Public de Evaluare, actualizat în luna iulie, arată că Gardasil a fost aprobat pentru că „beneficiile Gardasil sunt mai mari decât riscurile sale ca vaccine pentru prevenirea leziunilor precanceroase genitale (col uterin, vulvă și vagin), a cancerului de col uterin și verucozităților genitale externe causal legate de tipurile 6, 11, 16 și 18”. Comisia a acordat autorizație de introducere pe piață pentru Gardasil valabilă pe tot teritoriul Uniunii Europene, la 20 septembrie 2006. Prospectul vaccinului, publicat pe site-ul EMEA, arată că Gardasil nu trebuie folosit dacă persoana care va fi vaccinată este alergică la oricare din substanțele active, dacă a prezentat o reacție alergică la administrarea unei doze de Gardasil, dacă are o boală care se manifestă prin febră ridicată. Tot în prospect este precizat faptul că, la fel ca în cazul oricărui alt vaccin, Gardasil nu poate asigura protecție 100% la toate persoanele vaccinate. „Gardasil nu protejează împotriva fiecărui tip de papilomavirus uman. De aceea, trebuie continuate măsurile adecvate de precauție împotriva bolilor cu transmitere sexuală”, se arată în prospect. De asemenea, durata perioadei de protecție nu se cunoaște în prezent. Referitor la reacții adverse, la „peste unul din zece pacienți” au apărut inflamații, roșeață, inflamație la locul injectării, dar și febră. De asemenea, la peste un pacient din 100 au apărut vânătaia și mâncărimea la locul vaccinării, iar la mai puțin de unul din 10.000 de pacienți s-au raportat dificultăți în respirație (bronhospasm). La mai puțin de unul din o mie de pacienți, medicii au observat apariția urticariei. De asemenea, reacțiile adverse includ leșinul, reacții alergice care pot include dificultate în respirație, respirație șuierătoare, urticarie și erupții pe piele, iar unele dintre aceste reacții au fost severe. Au fost raportate mărirea ganglionilor, slăbiciune mus-culară, furnicături la nivelul brațelor, gambelor și părții superioare a corpului, amețeli și dureri de cap, greață și vărsături, dureri articulare, dureri musculare, oboseală sau senzație de slăbiciune neobișnuite și senzație generală de rău.