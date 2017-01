La Spitalul Județean Constanța,

Doar 12 din cele 30 de paturi de la Terapie Intensivă dispun de aparatură pentru monitorizare

Lupta dintre viață și moarte se dă în secția de Terapie Intensivă. Acolo ajung bolnavii în stare critică, motiv pentru care au nevoie de îngrijiri la cele mai înalte standarde pentru a fi salvați. Medicii trebuie să ia decizii corecte și rapide. Salvarea unui pacient depinde foarte mult și de dotarea de care dispune secția. Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu stă foarte bine la capitolul aparatură. Medicii folosesc și în prezent aparate de anestezie de acum 20 de ani. Dr. Gheorghe Nicolae, șeful secției, ne-a declarat că doar 12 din cele 30 de paturi ale secției dispun de aparatură pentru monitorizarea pacientului. Aparate pentru respirație artificială au doar zece dintre acestea. „Am primit patru ventilatoare pentru respirație artificială în luna decembrie a anului trecut, grație unui program de reabilitare a camerelor de resuscitare. Trebuie dotată toată secția, nu doar 12 din cele 30 de paturi”, a declarat dr. Nicolae. Medicii sunt optimiști și spun că lucrurile evoluează. Spre exemplu, acum un an și jumătate, erau nevoiți să lucreze cu aparate de anestezie de acum 30 de ani. Între timp, au mai primit aparate noi, așa că acum cele mai vechi au…20 de ani. Deși este foarte important ca aparatele să fie verificate periodic, pentru că se află în joc viața oamenilor, acest lucru se întâmplă doar în cazul aparatelor noi. „Pentru aparatura veche nu prea avem service, pentru că nimeni nu vrea să facă asta”, a precizat medicul. În plus, contractele de service sunt foarte scumpe. Șeful ATI spune că pentru aparatele de anestezie și pentru aparatele pentru ventilație artificială contractul costă în jur de 30.000 de lei pe an. În secție lucrează 18 medici anesteziști, deși ar trebui ca în fiecare dintre cele 20 de săli de operație să existe câte un medic. Absolvenții de Medicină nu se mai înghesuie să profeseze la Spitalul Județean Constanța. „Au fost trei posturi scoase la concurs, însă numai unul a fost ocupat. Tinerii pleacă în străinătate. Acolo, în primul rând, condițiile de lucru sunt foarte bune. Un medic trebuie să aibă tot ce-i trebuie ca să-și facă meseria așa cum trebuie. În plus, în străinătate salariile sunt de zece ori mai mari decât în țara noastră“, a declarat dr. Nicolae. La Spitalul Județean, medicii care lucrează în secția de Anestezie și Terapie Intensivă nu au nici măcar cabinete unde să-și completeze fișele de observație sau să poarte discuții cu bolnavul. „Nu poți să-l întrebi în salon lucruri intime, fiindcă se poate jena, că mai sunt încă cinci-șase bolnavi acolo. În afară de cabinetul medicului șef, nu există nici un fel de spațiu pentru medici. Camerele de gardă sunt împrăștiate pe la celelalte secții. Eu am o cameră de la Clinica de Chirurgie pe care o folosesc pentru consultații preanestezice“, a declarat șeful secției de Anestezie și Terapie Intensivă. Lipsa de spațiu a devenit, în timp, o mare problemă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Construită în anii ’60 pentru o capacitate de 900 de paturi, unitatea sanitară a ajuns să aibă în prezent peste 1.200 de paturi. Spații care în trecut erau dedicate unui alt tip de activități au fost transformate în saloane. Așa se face că, în timp, unitatea sanitară a devenit o locație supraaglomerată și dificil de administrat.