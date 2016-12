Distribuitorii de medicamente îşi vor închide, vineri, depozitele

Motiv de îngrijorare pentru spitale și farmacii

Distribuitorii de medicamente își vor închide, vineri, depozitele

Spitalele și farmaciile vor avea întârzieri în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente. Distribuitorii din România își vor închide depozitele, vineri, timp de 24 de ore. Ei protestează față de decizia Ministerului Sănătății de a nu reactualiza, din aprilie 2007, prețurile medicamentelor. Mai mult de atât, Asociația Dis-tribuitorilor de Medicamente din România (ADMR) și Asociația Distribuitorilor și Importatorilor de Medicamente (ADIM) anunță că acțiunea de protest va continua în intervalul 5-9 mai, când, timp de alte două zile, nu vor mai distribui medicamente către farmacii și spitale. „Apoi, în săptămâna 12-16 mai, vom închide depozitele pentru alte trei zile, până când ministerul va decide să respecte legea și să reactualizeze prețurile la medicamente”, a precizat președintele ADMR, Viorel Vasile. Ultima actualizare a prețurilor medicamentelor s-a făcut în aprilie 2007, deși, potrivit legii, recalcularea trebuie făcută la fiecare trei luni. „Ministrul Sănătății a prelungit termenul la care vor fi recalculate prețurile la 1 iunie și nu știu dacă vom rezista până atunci, în condițiile în care, până acum, am înregistrat pierderi de 20 de milioane de euro și, în plus, am redus sau chiar am sistat unele importuri. Noi distribuim medicamentele la cursul valutei de acum un an, adică 3,33 lei pentru un euro, și cumpărăm medicamentele cu aproximativ 3,7 lei pentru un euro”, spune președintele ADMR. Potrivit ADMR și ADIM, în prezent, la peste 1.000 de medicamente nu sunt acoperite costurile de distribuție. Dacă închiderea depozitelor nu va determina Ministerul Sănătății să reactualizeze prețurile medicamentelor, distribuitorii amenință că vor apela la Justiție și vor reclama guvernul la Comisia Europeană. Anunțul făcut de ADMR reprezintă un motiv de îngrijorare pentru spitale. Ieri, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a analizat împreună cu farmacistul șef stocurile de medi-camente existente. „Este un motiv de îngrijorare, pentru că noi avem comenzi lansate pentru multe medicamente. Dacă depozitele vor fi închise o singură zi nu este mult, pentru că o unitate de anvergura Spitalului Județean are rezerve de medicamente. Cu toate astea, dacă distribuitorii își vor menține punctul de vedere, este un motiv de îngrijorare”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. O situație de criză ar putea fi înregistrată și în farmacii, mai ales că numărul de rețete eliberate este în creștere în județul nostru. Potrivit statisticilor Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, într-o singură lună, farmaciile onorează circa 130.000 de rețete compensate, gratuite și pentru boli cronice.