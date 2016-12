Dispută pentru noile plaje! Vom plăti pentru şezlonguri sau punem, gratis, cearşaful?

3

nisip

Mai umblati prin lume ca sa vedeti cum arata plajele prin alte tari!!! Aici banul dicteaza... Lasati plajele libere, nenorocitilor!!! Oamenii vor sa stea pe nisip, ca de-aia merg la plaja! Nu pe sezlongurile voastre de rahat.... Nu mai zic de ghertoii si pitipoancele care vin la plaja ca sa stea in baldachine si sa serveasca sampanie la frapiera... Ce de rahat!!! Numai in Romania!... Pacat de tara asta ca e locuita in majoritate de nesimtiti si ahtiati dupa bani... :(