Disperarea bolnavilor care aşteaptă transplantul de rinichi. "Nu avem specialişti în domeniu"

Disperarea bolnavilor care așteaptă transplantul de rinichi. "Nu avem specialiști în domeniu"

Mii de persoane, dintre care câteva sute din Constanța, se află la ora actuală pe lista de așteptare în vederea unui transplant renal, listă care se află în Registrul Național de Transplant. Din nefericire, mulți dintre ei sunt de foarte lungă perioadă pe dializă.Se pare că în ultimi ani nu au beneficiat de aceste intervenții salvatoare prea mulți constănțeni. „Nu știu dacă pe plan local au fost rezolvați mulți pacienți, ci doar că unii dintre ei au mai fost chemați pentru examinare și intrarea în evidență în acest registru. Totuși, cel puțin în ultimele luni nu am cunoștință ca vreun pacient de pe teritoriul județului Constanța să fi beneficiat de transplant renal. În general, se știe că este destul de dificil transplantul, iar în România, pe lângă acest lucru, ne confruntăm și cu o lipsă de specialiști în acest domeniu. Din păcate, în prezent, doar două echipe din țară se mai ocupă de transplant renal, la București și Cluj, restul au abandonat ideea, inclusiv Constanța. Ca atare, există motive obiective pentru care transplantul renal este greu abordabil. Pe de altă parte, nici disponibilitatea pacienților nu este foarte mare, chiar ideea în sine încă întâlnește rezistență”, a declarat pentru „Cuget Liber”, șeful secției de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), dr. Bogdan Câmpineanu.Specialistul a mai spus că orice pacient care ajunge în stadiul final al bolii cronice de rinichi poate fi un potențial primitor de grefă renală. Spre exemplu, la SCJU există la acest moment 62 de pacienți aflați în evidență. Sigur că, în procent de 80% ar putea beneficia de transplant sau ar putea avea indicație de transplant renal. „Cred că puțini dintre ei ar putea fi refuzați, din cauza speranței de viață, a grefei renale sau organismul nu ar putea rezista tratamentului post-operator etc. În general, însă, orice pacient care ajunge în nefericita situație de a nu avea funcție renală este un candidat la transplant renal. Totuși, nu este prea ușor până ajung acolo. Apoi, nu există o garanție 100% că un transplant renal nu va mai pune probleme. Acest transplant nu este o soluție mira-culoasă, ci doar o soluție chirurgicală, dar tratamentul post-transplant presupune o mulțime de reacții adverse și este foarte greu de suportat. Este un an cumplit pentru pacient, iar sabia care o simt deasupra capului, prin ame-nințarea pierderii grefei sau diverse alte complicații sunt alte amenințări de care bolnavul să fie ferit”, a explicat medicul.Desigur, există persoane care au avut transplant renal, au funcționat bine o perioadă de timp și apoi organismul le-a respins grefa și au revenit la dializă. Deci există și acest risc, dar există și pacienți care se simt foarte bine și care sunt monitorizați periodic și au o viață relativ normală, grevată, normal, de a urma acest tratament toată viața.Operația constă în înlocuirea rinichilor bolnavi cu unul sănătos prelevat de la o altă persoană. Grefa (rinichiul sănătos) va prelua astfel funcția rinichilor care nu mai sunt funcționali. Persoana care este supusă transplantului poate duce apoi o viață normală dacă noul rinichi funcționează corespunzător. Trebuie precizat că există două categorii de donatori: o persoană vie care poate dona respectivul organ sau rinichiul poate fi prelevat de la un pacient mort, dar cu inima care încă bate, însă fără activitate cardiacă.