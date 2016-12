Discount-uri la medicamente!

Farmaciștii din Constanța, asemenea colegilor din țară, s-au plâns în repetate rânduri că sunt în pericol să tragă obloanele sau să fie dați în judecată de furnizorii de medicamente. De vină este Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care are să le plătească facturi restante de aproape un an, pentru produsele farmaceutice gratuite și compensate. Speranțe prea mari că vor primi în curând banii de la stat nu au, astfel că și eliberarea rețetelor gratuite și compensate este pusă în pericol. În schimb, farmaciștii au găsit altă soluție pentru a-i atrage pe bolnavi să cumpere medicamente din prăvălia lor: renunță la câteva procente bune din adaosul comercial. „Prețul medicamentelor este stabilit de Ministerul Sănătății, la care se adună adaosul comercial. În cazul medicamentelor care se eliberează fără rețetă, acest adaos este în jur de 30%. Sunt farmacii care dau discount-uri la aceste medicamente, adică la aspirină, vitamine, paracetamol etc. Sunt reduceri pe fondul crizei economice și variază între 5 și 10%”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța. Reducerile sunt în special pentru pensionari, categoria care achiziționează în mod frecvent substanțe farmaceutice. Pe de altă parte, reprezentantul colegiului susține că, în unele cazuri, sunt „reduceri false”. „Sunt și cazuri când adaosul comercial este ridicat și cu tot discount-ul, prețul este tot mare. A venit un pacient în farmacia mea și m-a întrebat de ce este atât de ieftin un medicament, căci l-a luat din altă parte, cu reducere și era mai scump”, a adăugat farmacistul.