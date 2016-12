Directorii de şcoli şi inspectorii şcolari, obligaţi să predea

Directorii de școli și inspectorii școlari, obligați să predea

Începând cu anul școlar 2011 - 2012, profesorii calificați pot lua ore cu plata la oră, chiar dacă au norma completă, iar inspectorii școlari generali, adjuncți și directorii de școli vor preda un anumit număr de ore.Anunțul a fost făcut, vineri, de ministrul Educației, Daniel Funeriu. Măsura a fost luată pentru a asi-gura personal didactic pentru toate clasele, după ce rata de promo-vabilitate la concursurile de titularizare și de suplinire de anul acesta a fost foarte redusă.„Exclud ca în noul an școlar să rămână clase fără profesor sau fără cadre didactice. Nu se va întâmpla acest lucru. Toate datele Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului indică faptul că nu va exista nicio problemă privind ocuparea posturilor din sistem”, a precizat ministrul. El a spus că, în acest an, au fost închise „portițele” prin care intrau oameni care nu meritau să fie în învățământ.„Așa cum s-a făcut până acum selecția cadrelor didactice ne-a dus unde am ajuns. Sub aparența unui sistem riguros, erau nenumărate portițe de răsplată a unei clientele politice, repet, politice, și îmi asum acest lucru. Sau interese de conjunctură, răsplată a unor oameni care nu aveau ce căuta în educație. Aceste portițe au fost închise parțial la primul concurs de titularizare din mandatul meu și apoi la ultimul concurs de titularizare la nivel național din acest an. Acum, am închis portițele și de la suplinitori, subtil introduse în sistem, dar care erau cunoscute de toți, prin care oameni care nu meritau să fie în învățământ intrau în învățământ”, a precizat Funeriu.