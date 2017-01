Directorii agenţiilor de mediu vizate de comasare sancţionează soluţia lui Nemirschi

Directorii agențiilor de mediu vizate de comasare sancționează soluția lui Nemirschi

Agențiile pe care vrea să le desființeze ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, respectiv Institutul de Cercetare - Dezvoltare a Mediului, Institutul de Cercetare - Dezvoltare „Grigore Antipa” și Institutul de Cercetare - Dezvoltare „Delta Dunării”, nu au fost anunțate oficial de decizie. Potrivit informațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului, Dragoș Năcuță, cele trei instituții vor fi comasate într-una singură, respectiv Institutul de Cercetare - Dezvoltare a Mediului. Măsura înseamnă disponibilizarea a 444 de angajați și reducerea cheltuielilor de la buget cu 16,8 de milioane de lei. Romulus Știucă: „Noi nu primim bani de la Ministerul Mediului” Directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Romulus Știucă, a declarat că nu i s-a adus la cunoștință decizia, dar că a aflat de ea din presă. Cât privește restructurarea de personal, Romulus Știucă a declarat: „Nu voi da afară personal, nu asta este varianta”. „Noi lucrăm în cercetare pe proiecte europene, având 106 angajați, cu tot cu mine. Lucrând pe proiecte euro-pene înseamnă că ne autofinan-țăm. Noi accesăm fonduri europene, avem contract cu ei, trebuie să respectăm clauzele contrac-tuale, deci nu am cum să dau afară personal. În plus, noi nu primim bani de la Ministerul Mediului”, a mai spus directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” cu sediul în localitatea Tulcea. Întrebat cum va face dacă cele trei instituții vor trebui comasate, Știucă a spus că, cel mai probabil, instituția de cercetare de la Tulcea își va continua activitatea ca filială. Simion Nicolaev: „Măsura este o aberație” Nici directorul general al Insti-tutului de Cercetare - Dezvoltare „Grigore Antipa”, Simion Nico-laev, nu vede cu ochi buni decizia lui Nemirschi. „Nu am fost anunțat de comasare. Dacă el (n.r. Nemirschi) apreciază că numai mediu facem noi, se înșeală amarnic și-i sugerez să se informeze”, a declarat directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa”. Simion Nicolaev a spus că minis-trul Mediului nu a găsit soluția cea mai bună pentru o posibilă reorganizare, reducere de personal sau de bani, care o fi obiectul ideii, dar că „măsura este o aberație”, a conchis directorul. Institutul de Cercetare-Dezvol-tare „Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, a mai rămas cu 98 de angajați din 116 câți a avut la sfârșitul anului trecut. Directorul general al Institutului de Cercetare - Dezvoltare a Mediului, Neculai Mihăilescu, se află în concediu, iar Vasilica Dăescu, directorul științific, care-i ține locul directorului general, a spus că nu face nicio declarație până când nu este anunțată oficial de decizie. Institutul de Cercetare - Dezvoltare a Mediului are sediul în București. Din cele 11 agenții ale Ministerului Mediului, și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, din subordinea Administrației Naționale Apele Române, va fi comasat cu Administrația Națională de Meteorologie, rezultând Administrația Națională de Hidrologie și Meteorologie. În plus, ministrul a mai spus că Agenția Națională pentru Arii Protejate, care în prezent există „doar pe hârtie” și care avea prevăzute 150 de posturi, va fi transformată în departament în cadrul Ministerului Mediului și va funcționa cu 15 angajați. Pe măsură ce vom afla mai multe informații despre măsura pe care dorește să o implementeze Ministerul Mediului, vom reveni cu amănunte.