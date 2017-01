Dintr-o eroare informatică, un copil nu beneficiază de alocaţie

Dintr-o eroare informatică, un copil nu beneficiază de alocație

Andrei Popa, un micuț în vârstă de șapte anișori, nu și-a mai primit alocația de stat de la începutul anului școlar. Mama lui Andrei a decis că nu este momentul ca micuțul să frecventeze școala primară și a hotărât să-l mai țină încă un an la grădiniță. Doar că, luând această decizie, copilul nu a putut primi alocația de stat. Poate beneficia de alocație dacă face un dosar care trebuie să conțină datele copilului și ale mamei și un formular care atestă că Andrei este la grădiniță, la vârsta de șapte ani. Dumitru Licoi Pop, bunicul copilului, a depus dosarul la sediul primăriei de pe Ecaterina Varga, așa cum a fost îndrumat și de pe data de 24 octombrie așteaptă să primească alocația. „Am fost la Direcția de Muncă, de acolo m-au trimis la primărie și tot așa. Mă plimbă de la un sediu la altul, dar degeaba. Mi s-a promis că în noiembrie voi primi banii, dar suntem în luna ianuarie și nu am văzut niciun ban”, ne-a mărturisit bunicul. Plimbat de nenumărate ori între sediul primăriei de pe Ecaterina Varga și Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie (DMSSF), bunicul s-a decis să depună o plângere tocmai pentru că s-a săturat de birocrație și de nedreptatea care i se face. Pana de curent, de vină că Andrei nu beneficiază de alocație La începutul anului acesta nu se știa exact ce s-a întâmplat cu dosarul, ba că s-a pierdut, ba că nu a intrat în baza de date a calculatorului. Cert este că, din cauza unor greșeli ale funcționarilor, un copil de șapte ani nu-și poate ridica alocația de stat. „Când am fost la începutul lunii acesteia mi s-a zis să aștept trei-patru luni, dar când eram cu reclamația în mână au început să caute dosarul”, ne explică Dumitru Licoi Pop. În fața bunicului, funcționarii au început să caute în borderou dosarul și au găsit înregistrarea aprobată: „În fața mea au găsit dosarul și mi-au zis ba că e aprobat, ba că e respins. Cred că nici ei nu știau”. Motivația pentru care nepoțelul nu a beneficiat de alocația de stat a fost că dosarul nu a fost preluat de calculator. Actele stăteau aruncate într-un dulap și se inventau tot felul de motive. Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt al DMSSF ne-a asigurat că Andrei Popa își va putea ridica alocația de stat în luna februarie. „Automat plata alocației de stat s-a sistat în septembrie, apoi bunicul copilului a depus un dosar cu ajutorul căruia copilul va putea beneficia de alocație”, ne-a explicat purtătorul de cuvânt. Din cauza unei pene de curent s-au pierdut informațiile din dosarul lui Andrei. Dumitru Licoi Pop va primi și un răspuns oficial, din partea DMSSF, la plângerea pe care a depus-o. Pentru luna ianuarie, copilul va primi suma de 32 de lei și restanța de la începutul anului școlar.