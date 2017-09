Din inimă, pentru Carolina. Un înger de copil are nevoie de ajutor, urgent!

Carolina este un îngeraș de copil de doar un an și 3 luni, ce a avut nenorocul de a se naște cu o boală genetică gravă, considerată prima cauză de moarte infantilă: amiotrofie musculară spinal Tip 1.Părinții au aflat de cumplita maladie la 8 luni de la nașterea Carolinei, iar de atunci, duc o luptă contracronometru pentru salvarea copilului lor.Cu atât mai mare este disperarea cu cât studiile arată că boala este prima cauză de moarte infantilă, în special pentru copiii de până în 18 luni, iar fetița se află chiar la acea vârstă critică. Neuronii motorii din măduva spinării se deteriorează rapid, iar mușchii se atrofiază, fiind afectate toate funcțiile vitale.Fetița nu își poate susține capul, musculatura este hipotonică, are tulburări de înghițire, iar tusea este ineficientă. Afectarea musculaturii duce la deformări ale scheletului, precum înfundarea sternului, scolioză și cifoscolioză. Intelectul nu este afectat, este un copil vesel, iubitor, rostește „mama”, imită sunetele animalelor și își adoră fratele mai mare, Victor.Deși a trecut prin două pneumonii severe și a pierdut mult în greutate (are 7 kg, la 1 an și 3 luni), Carolina luptă să trăiască și ne învață să fim puternici, să nu renunțăm, să credem că într-o zi va fi bine. Pentru a-i susține eforturile, Carolina are nevoie de mai multe dispozitive medicale scumpe, care o ajută să amelioreze simptomele bolii.„În trecut, din donațiile oamenilor cu suflet mare, Asociația Salvează o inimă a cumpărat astfel de dispozitive medicale pentru alți cinci copii cu aceeași boală: Emanuel Dobre, Nectarie Dina, Sarah Cenan, Antonio Popovici și Nicolas Bulucea. În prezent, copiii beneficiază de aceste aparate care le ușurează viața și îi ajută să urmeze tratamentul până la sfârșit. Așa cum i-am ajutat pe acești minunați copii, ne dorim foarte mult ca împreună să îi salvăm și viața Carolinei!”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele asociației Salvează o inimă.Pentru a o ajuta pe Carolina, donații se pot face în conturile: Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX; Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001; CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001.