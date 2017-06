Din ce trăiesc oare? Aproape o treime din români nu au serviciu!

3

Neavenit subiectul!

Intrebati orice angajator din tara asta daca e dispus sa angajeze persoane trecute de 40-45 de ani......de 50-55 ce sa mai vorbim?!!!!.....Intrebare retorica......stim cu totii adevarul.....discriminarea pe criterii de varsta e la ea acasa in Romania......O spun in cunostinta de cauza, fiind in cautarea unui loc de munca de mai bine de 8 ani, deja am imbatranit de atata cautare......M-am straduit sa urmez studii superioare dupa 40 de ani, am urmat tot felul de cursuri si calificari, in zadar......Nu esti luat in consideratie nici cat negru sub unghie, iar ca femeie, daca n-ai botox, silicoane, dos bombat, conduita libertina si picioarele pan'la intrerupator, aleluia!!!! Asta e !!! Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul!!!!