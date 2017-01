Din cauza datoriilor la RAJA, 72 de asociaţii riscă să rămână fără apă

Din cauza datoriilor la RAJA, 72 de asociații riscă să rămână fără apă

Pentru perioada 26 februarie - 1 martie 2013, 72 de asociații de proprietari din Constanța și Năvodari sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 224.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, precizează purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA, Irina Oprea.Iată lista restanțierilor din Constanța: A.P. 439, str. N. Milescu nr. 56, 3.691,58 lei, președinte T. Tunaru, administrator Eugenia Stăncescu; A.P. Bl. M4, Bd-ul Tomis nr. 320, 5.870 lei, președinte Ionel Radu, administrator D. Gheorghiu; A.P. Bl. LP2, Bd-ul Al. Lăpușeanu nr. 177, 2.728,38 lei, președinte Sorin Ilieș, administrator V. Stroescu; A.P. Nr. 55, str. Nufărului nr. 4, 3.753,72 lei, președinte Traian Dimian, administrator Maria Caiali; A.P. 749, str. Suceava nr. 5, 5.564 lei, președinte L. Enache, administrator Ionel Sarman; A.P. Bl. 21B, str. Nufărului nr. 2, 2.130,52 lei, președinte O. Dobrescu, administrator Dumitra Economu; A.P. 604, str. Baba Novac nr. 167, 4.342,23 lei, președinte Victor Panait, administrator Olguța Pleșca; A.P. 481, str. Dionisie cel Mic nr. 49, 993,75 lei, președinte Eugen Mihart, administrator Argentina Ursu; A.P. Edec 2010, str. Dionisie cel Mic nr. 52 C, 5.859,81 lei, președinte F. Munteanu, administrator Vasile Anghel; A.P. DM 52 B, str. Dionisie cel Mic nr. 52 B, 1.169,83 lei, președinte Dănuț Negru, administrator Daniel Anghel; A.P. 564 Bl. PA3, str. Unirii nr. 22C, 991,23 lei, președinte Theodor Pintea, administrator Ioana Sava; A.P. Bl. PA 2, str. Unirii nr. 22E, 1.958,13 lei, președinte Dumitru Zamfir, Ioana Sava; A.P. 450 Bl. PA6A, PA6B, str. Ion Rațiu nr. 18, 2.917,43 lei, președinte Ion Croitoru, administrator Ioana Constantin; A.P. FZ12A - FZ28A, str. Pescarilor nr. 57, 4.086,08 lei, președinte Mihai Ion, administrator Gabriel Cosma, A.P. FZ 29, str. Pescarilor nr. 79, 1.673,83 lei, președinte Ionuț Hatman, administrator Gabriel Cosma; A.P. 552, str. Aurel Vlaicu nr. 41, 4.900 lei, președinte Jeny Apostol, administrator Carmen Giantau; A.P. Bl. PC3 - ABC, Bd-ul A.Vlaicu nr. 43, 3.000 lei, președinte Ion Câmpeanu, administrator Carmen Giantau; A.P. Bl. PC2 - ABCD, Bd-ul Aurel Vlaicu, 4.900 lei, administrator C. Giantau; A.P. G. M. 56F, str. Ghe. Marinescu nr. 56, 2.881,36 lei, administrator C. Giantau; A.P. AV1 Anda, str. Vârfu cu Dor, 2.290,24 lei, președinte E. Gheorghe, administrator Daniela Tănase; A.P. I3, Bd-ul A. Vlaicu nr. 101A, 978,46 lei, președinte Ion Tudorică, administrator Daniela Tănase; A.P. Bl. I1B Sc. D, str. Ion Ursu nr. 50, 1.301,26 lei, președinte Adrian Boruga, administrator Daniela Tănase; A.P. 794, Al. Pelicanului nr. 23, 1.859,36 lei, președinte Sabin Imbrea, administrator Vasilica Cristea; A.P. Egretei 31, str. Egretei nr. 31, 1.900,05 lei, administrator Ion Nicolae; A.P. 145, str. Egretei nr. 8, 1.399,81 lei, președinte M. Prescornita, administrator Vasilica Radu; A.P. Bl. AV10, Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 94, 2.474,18 lei, președinte Cornel Ciurea, administrator Vasilica Cristea; A.P. 799, str. Soveja nr. 47, 2.963,68 lei, președinte Andrei Covaci, administrator V. Stroescu; A.P. Cuza Vodă 28, str. Cuza Vodă nr. 28, 1.653,81 lei, președinte R. Irimia, administrator Bianca Barcaru; A.P. Bl. A 456, Bd-ul Ferdinand nr. 87, 1.945,56 lei, președinte Ion Marinescu, administrator Kenser Seitasan; A.P. A5 AB, str. Lirei nr. 88, 5.304,25 lei, administrator Elena Ristache; A.P. K2A, str. Traian nr. 70, 1.804,76 lei, administrator Elena Isvanca.Iată asociațiile datornice din orașul Năvodari: A.P. „Viitorul”, str. Mării nr. 3, 5.265,78 lei, președinte S. Lepădatu, administrator F. Mototolea; A.P.05, str. Ogorului, Bl. O5, 1.787,72 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P.12 Sud, str. Rândunelelor nr. 6, 5.660,83 lei, președinte A. Dobrescu, administrator Constanța Rusu; A.P. 13 Sud, str. Lalelelor nr. 2, 16.710,94 lei, președinte Ilie Pârlog, administrator R. Dumitrache; A.P. 16, str. Constanței nr. 16, 1.455,93 lei, administrator Adrian Popa; A.P. 20 Sud, str. Frunzelor nr. 14, 1.114,18 lei, președinte Vasile Baisan, administrator Polixenia Iancu; A.P. 21 Sud, str. Frunzelor nr. 16, 2.031,59 lei, președinte Ioan Pohariu, administrator Olga Marilena Rus; A.P. 25 Est, str. Brotăceilor nr. 3, 3.775,04 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dascălu; A.P. 2E Bl. E2, Sc. C, Et. 4, 1.250 lei, președinte Aurel Petre, administrator Aneta Panus; A.P. 33 Est, str. Meduzei, Bl. 33 Est, 3.691,21 lei, președinte Florin Petre, administrator Tamara Baltoi; A.P. A9 Peco, str. Albinelor nr. 17, 7.343,24 lei, președinte Mihai Besnea, administrator Gabriela Raită; A.P. Bl. 22 Sud, str. Frunzelor nr. 18, 1.320,57 lei, președinte L. Vasilescu, administrator Gh. Petrovici; A.P. Bl. A2 B, str. Albinelor nr. 2, 1.479,45 lei, președinte Andra Damian, administrator Elena Mihai; A.P. Bl. C2A, C2B, str. Culturii, Bl. C2, 2.073,21 lei, președinte Luminița David, administrator Elena Mihai; A.P. Bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, 4.497,91 lei, președinte Stelică Chiriac, administrator Gabriela Raită; A.P. C.N.3, str. Mării nr. 24, 2.449,04 lei, președinte Victoria Raban, administrator Vasile Ardeleanu; A.P. Crinului 62, str. Crinului nr. 62, 1.146,51 lei, președinte Cătălin Ghiță, administrator Steluța Vasiliu; A.P. E2C, str. Albinelor, Bl. E2C, 2.547,05 lei, președinte Ion Petre, administrator Gabriela Oprică; A.P. F Tașaul, str. Nuferilor, Bl. F Tașau, 1.237,49 lei, președinte C. Cojocaru, administrator Ani Vasile; A.P. F.5, str. Frunzelor nr. 3, 1.188,70 lei, președinte Gica Chirazi, administrator Rodica Hritcu; A.P. F1 Frunzelor, Bl. F1, 4.229,92 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P. Familia, str. Delfinului nr. 5, 1.410,59 lei, președinte Petre Roșu, administrator Leonora Mișca; A.P. G Tașaul, str. Frunzelor nr. 11, 10.154,81 lei, președinte A. Cojocaru, administrator Tudorel Meirosu; A.P. Ghioceilor, Bl. 58, Sc. C, 4.292,04 lei, președinte Chira Sascau, administrator Florentina Meres; A.P. Gladiola, str. Crizantemelor, 3.730,45 lei, președinte Gh. Geambașu, administrator Julieta M. Beli; A.P. H5, str. Constanței, Bl. H5, 4.241,96 lei, președinte Claudiu Bontaș, administrator Daniela Baltoi; A.P. Irisului, str. Crinului, Bl. 60, 1.210,97 lei, președinte M. Georgescu, administrator Marian Horea; A.P. LEGMAS, str. Crângașu Mării nr. 5, 2.457,35 lei, președinte Ioan Albina, administrator Tamara Baltoi; A.P. Metro, str. Constanței nr. 21, 2.699,53 lei, președinte Stan Ioniță, administrator Constanța Rusu; A.P. O7 Sc. A., B, str. Ogorului, Bl. O7, Sc. B, 3.623,03 lei, președinte Ion Chitu, administrator Gabriela Raită; A.P. Ogorului O4, str. Ogorului, Bl. O4, Sc. A, 1.660,51 lei, președinte V. Tănase, administrator Tamara Baltoi; A.P. P6, str. Pescărușului nr. 91, 2.435,18 lei, administrator Elena Mihai; A.P. Panseluțelor, str. Panseluțelor nr. 1, 2.698,82 lei, președinte Vasilica Nedu, administrator R. Dumitrache; A.P. Parcului 46, Al. Parcului nr. 2, 1.152,65 lei, președinte M. Tarcolea, administrator Tamara Baltoi; A.P. Pescărușului CP1, Al. Pescărușului, 1.813,95 lei, președinte Victoria Dan, administrator Rodica Lazăr; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, 4.031,46 lei, președinte Mihai Scânteie, administrator Tamara Baltoi; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, 3.870,03 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; A.P. T1A Tașaul, str. Tașaul, Bl. T1A, Sc. A, 1.063,73 lei, președinte Ion Ananie, administrator Daniela Baltoi; A.P. Vulturul, str. Ogorului, O7, Sc. E, 2.513,85 lei, președinte Ilie Mitaru, administrator Georgeta Nicolae; A.P. „Central”, str. Culturii, Bl. C3, Sc. B, 5.636,69 lei, președinte Costică Lucan, administrator D. Paraschiv; A.P. C3A, C3B, str. Culturii, Bl. C3, Sc. A, 2.045,40 lei, președinte M. Baltaru, administrator Tamara Baltoi.