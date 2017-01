Din acest an şcolar, învăţământul postliceal este subvenţionat de stat

Promite ministerul:

Din acest an școlar, învățământul postliceal este subvenționat de stat

Ministrul Educației, Cristian Adomniței, a declarat, la Târgul de Turism al Bucovinei, că pentru formarea de personal specializat în diverse domenii de activitate - turism, alimentație publică sau construcții din acest an școlar învățământul postliceal va fi finanțat de la bugetul de stat. Adomniței a spus că Ministerul Educației este interesat să dezvolte învățământul postliceal în vederea formării de personal specializat în domenii cum ar fi turism, alimentație publică sau construcții. „Anul acesta am reușit să schimbăm legea învățământului și este pentru prima dată când vom finanța de la bugetul de stat învățământul postliceal", a spus ministrul Educației. Adomniței a precizat că pentru acest an școlar sunt disponibile 10.700 de locuri în învățământul postliceal care vor fi finanțate de la buget. „Până acum, cei care doreau să urmeze această formă de învățământ trebuiau (sic!) să suporte din fonduri proprii cursurile", a spus ministrul, care a arătat că subvenționarea de la buget a învățământului postliceal va duce la creșterea numărului de specialiști. Adomniței a mai arătat că există numeroase solicitări pentru forță de muncă specializată în construcții, industrie alimentară sau turism, iar dezvoltarea învățământului postliceal va conduce la ameliorarea acestei lipse de personal specializat.