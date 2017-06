DIICOT a clasat dosarul familiei din Carei acuzată că și-a pus copiii să asambleze OUĂ KINDER

Procurorii DIICOT Satu Mare au clasat dosarul familiei din orașul Carei care și-ar fi pus copiii să asambleze ouă Kinder, după ce anchetatorii au stabilit că minorii nu au fost exploatați de către părinți, potrivit Agerpres."Prin ordonanța din data de 7.04.2017, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare au dispus clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că nu au fost sesizate aspecte care să ridice suspiciunea că ar exista un pericol iminent care să pună în primejdie viața, securitatea fizică, psihică și integritatea copiilor în cauză prin prisma unei exploatări prin muncă de către părinții acestora. Din analiza stării de fapt și a probelor administrate în cauză, rezultă că nu s-a exercitat de către părinții minorilor niciun abuz asupra copiilor care să pună în primejdie viața, securitatea fizică și psihică, integritatea lor prin prisma unei exploatări prin muncă sau a altei forme de exploatare", se arată într-un comunicat al DIICOT transmis joi.Procurorii susțin că părinții se implică în mod responsabil în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor, depunând eforturi pentru a le oferi un mediu familial adecvat, minorii simțindu-se în siguranță alături de ei."Se poate astfel observa caracterul tendențios al cotidianului britanic 'The Sun', acesta urmărind să promoveze senzaționalul, în detrimentul informațiilor documentate și reale", mai spun procurorii.În consecință, DIICOT anunță că în acest dosar "este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art.16 alin.(1) lit.a, respectiv fapta nu există".În luna noiembrie 2016, procurorii DIICOT au demarat o anchetă în legătură cu aspectele semnalate în ziarul britanic "The Sun" despre situația unei familii din orașul Carei, care și-ar fi pus copiii la muncă și câte 13 ore pe zi la asamblarea unor ouă cu jucărie.În reportajul respectiv apărea o familie de români formată din mama, tatăl, fiul în vârstă de 11 ani și fiica de 6 ani, care asamblau ouă de jucărie. Jurnaliștii britanici vorbeau în reportaj de "sclavii minori" din România plătiți cu 20 de lei pentru 1.000 de ouă cu surprize. Jucăriile erau trimise la o fabrică din Carei, după care ajungeau în Ungaria, unde erau învelite în ciocolată."Este muncă de sclavi, dar ce am putea să facem altceva, nu avem nicio oportunitate. Atunci când vezi modul în care trăim aici trebuie să înțelegeți de ce este visul nostru să mergem în Marea Britanie", declară tatăl copiilor pentru "The Sun".